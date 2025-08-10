لزوم بهبود آبرسانی در شهرستان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح یکشنبه در آئین معارفه مدیر جدید شهرستان بوشهر، بر لزوم ارتقای خدمات‌رسانی به مردم، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و بهبود شاخص‌های آبرسانی در مناطق شهری و روستایی تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: شهرستان بوشهر به‌عنوان مرکز استان، به دلیل جمعیت بالا و موقعیت جغرافیایی خاص، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت کارآمد در حوزه تأمین و توزیع آب است و انتظار می‌رود مدیر جدید با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی و فناوری‌های نوین، گام‌های مؤثری در این زمینه بردارد.

بردستانی ضمن قدردانی از تلاش‌های حسین رخشنده در مدت خدمت، عنوان کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در دوره مدیریت ایشان در بهبود وضعیت تأمین آب و پاسخگویی به مطالبات مردم شهرستان بوشهر قابل تقدیر است.

در این مراسم، طاها مرشدی به‌عنوان مدیر آب و فاضلاب شهرستان بوشهر منصوب و از خدمات حسین رخشنده در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی شد.

گفتنی است طاها مرشدی پیش از این مسئولیت‌هایی در حوزه آب و فاضلاب استان بر عهده داشته و دارای تجربه اجرایی در بخش‌های مختلف این مجموعه است.