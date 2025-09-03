  1. استانها
مدیر آب و فاضلاب کنگان معارفه شد

بوشهر- مراسم معارفه مرتضی احمدی به عنوان مدیر جدید آب و فاضلاب شهرستان کنگان و تکریم مهدی خلیلی مدیر سابق این شرکت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر و جمعی از مسئولان شهرستان کنگان برگزار شد.

علی بردستانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ظهر چهارشنبه در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مهدی خلیلی در دوره مدیریت خود، بر ادامه روند توسعه و ارتقای خدمات آب و فاضلاب در شهرستان کنگان تأکید کرد.

مرتضی احمدی مدیر جدید آب و فاضلاب کنگان نیز در سخنانی با ابراز تعهد به ارائه خدمات مطلوب به مردم، بر تقویت نظارت، بهبود کیفیت خدمات و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا تأکید کرد.

این مراسم با اهدای لوح تقدیر به مدیر سابق و آرزوی موفقیت برای مدیر جدید همراه بود و به منظور تداوم خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان برگزار شد.

