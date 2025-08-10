به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، سعید ماجد مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان مهندسی الکترونیک و کامپیوتر با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه اظهار کرد: شرکت ما از سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید تجهیزات سخت‌افزاری با رویکرد سیستم‌های ویژه آغاز و بر توسعه سیستم‌های کنترل ترافیک هوشمند تمرکز کرد.

وی افزود: در دهه دوم فعالیت، تمرکز شرکت به سمت اتوماسیون صنعتی و هوشمندسازی صنایع به‌ویژه در حوزه فولاد معطوف شد. در این بخش با ارائه راهکارهای فناورانه، توانستیم به‌عنوان یک شرکت دانش‌بنیان، خدمات خود را به سایر صنایع نیز گسترش دهیم.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان مهندسی الکترونیک و کامپیوتر بِه‌ پژوه با اشاره به نیاز کشور به مدیریت هوشمند انرژی گفت: با توجه به نیاز زیرمجموعه‌های وزارت نیرو مانند شرکت‌های آب و فاضلاب و برق، فعالیت‌هایی را در این حوزه آغاز کردیم و موفق به طراحی و تولید سیستم‌های دیسپاچینگ و اسکادا شدیم.

ماجد خاطرنشان کرد: این شرکت مجری پروژه فهام (فناوری‌های هوشمند مدیریت انرژی) نیز بوده است و موفق شدیم به‌عنوان اولین شرکت داخلی، سامانه مدیریت انرژی را برای کنتورهای دیماندی در منطقه غرب تهرانبزرگ و استان البرز پیاده‌سازی کنیم.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر تمرکز شرکت بر هوشمندسازی و پایش کیفی در صنایع قرار گرفته، گفت: هدف ما تجمیع پارامترهای صنعتی و ایجاد بستر مانیتورینگ برای تصمیم‌گیری دقیق و سریع است. علاوه بر این،پایش در حوزه‌هایی مانند کنترل خوردگی در صنعت و همچنین پایش کیفی در حوزه آب و فاضلاب از دیگر فعالیت‌های شرکت محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان مهندسی الکترونیک و کامپیوتر بِه‌ پژوه با اشاره به استقرار این شرکت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از سال گذشته گفت: ما با حدود ۷۰ نفر نیروی انسانی مشغول به فعالیت هستیم وعلاوه بر تأمین نیاز داخلی، در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز ورود کرده‌ایم.

ماجد در پایان با تأکید بر اهمیت تعامل و هم‌افزایی با سایر مجموعه‌های فناور حاضر در شهرک گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، بتوانیم نیروهای مورد نیاز صنعت را تربیت کرده و همکاری گسترده‌تری با سایر مجموعه‌های فعال داشته باشیم.

گفتنی است شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیش از ۸۰۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان، یکی از قطب‌های نوآوری کشور محسوب می‌شود که نقش مهمی در توسعه فناوری‌های کاربردی و تجاری‌سازی دانش در حوزه‌های مختلف ایفا می‌کند.