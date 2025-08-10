استقبال و پذیرایی از زائران گرجستانی اربعین در حسینیه بازرگان

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه اربعین حسینی، گروهی از زائران گرجستانی پس از ورود به کشور از طریق مرز بازرگان، میهمان حسینیه جان‌نثاران حضرت ابوالفضل (ع) شدند.

در این مکان، برنامه‌های استقبال، اسکان و پذیرایی با همکاری اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی و گروه‌های مردمی برگزار شد.

خادمان حسینیه با ارائه خدمات اسکان موقت، پذیرایی از زائران و فراهم‌سازی امکانات رفاهی، فضای معنوی و صمیمانه‌ای را برای میهمانان فراهم کردند.

این برنامه بخشی از طرح‌های فرهنگی و خدماتی سازمان تبلیغات اسلامی در مرزهای ورودی کشور است که با هدف تسهیل سفر زائران خارجی و تعمیق ارتباطات فرهنگی و مذهبی اجرا می‌شود.

زائران گرجستانی نیز با ابراز خرسندی از این استقبال، از مهمان‌نوازی مردم و مسئولان قدردانی کردند.