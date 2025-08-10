  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

استقبال و پذیرایی از زائران گرجستانی اربعین در حسینیه بازرگان

استقبال و پذیرایی از زائران گرجستانی اربعین در حسینیه بازرگان

ارومیه- زائران گرجستانی اربعین حسینی در بدو ورود به کشور با استقبال گرم، اسکان و پذیرایی در حسینیه جان‌نثاران حضرت ابوالفضل (ع) بازرگان روبه‌رو شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه اربعین حسینی، گروهی از زائران گرجستانی پس از ورود به کشور از طریق مرز بازرگان، میهمان حسینیه جان‌نثاران حضرت ابوالفضل (ع) شدند.

در این مکان، برنامه‌های استقبال، اسکان و پذیرایی با همکاری اداره‌کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی و گروه‌های مردمی برگزار شد.

استقبال و پذیرایی از زائران گرجستانی اربعین در حسینیه بازرگان

خادمان حسینیه با ارائه خدمات اسکان موقت، پذیرایی از زائران و فراهم‌سازی امکانات رفاهی، فضای معنوی و صمیمانه‌ای را برای میهمانان فراهم کردند.

استقبال و پذیرایی از زائران گرجستانی اربعین در حسینیه بازرگان

این برنامه بخشی از طرح‌های فرهنگی و خدماتی سازمان تبلیغات اسلامی در مرزهای ورودی کشور است که با هدف تسهیل سفر زائران خارجی و تعمیق ارتباطات فرهنگی و مذهبی اجرا می‌شود.

استقبال و پذیرایی از زائران گرجستانی اربعین در حسینیه بازرگان

زائران گرجستانی نیز با ابراز خرسندی از این استقبال، از مهمان‌نوازی مردم و مسئولان قدردانی کردند.

کد خبر 6556147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها