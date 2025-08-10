  1. ورزش
بوکس جوانان ایران در آسیا طلایی شد؛ «چهره قانی» با اقتدار قهرمان شد

ملی پوش وزن ۶۰ کیلوگرم ایران عنوان قهرمانی و مدال طلای رقابت های بوکس جوانان آسیا را به خود اختصاص داد و یک مدال با ارزش طلا برای بوکس ایران به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مسابقات جوانان قهرمانی بوکس آسیا، علی چهره قانی نماینده وزن ۶۰کیلوگرم تیم ملی جوانان کشورمان امروز (یک شنبه ۱۹ مردادماه) در فینال این رقابت ها به مصاف «آدیلت تورتوبک» قزاقستان رفت و با عملکردی خیره کننده و مبارزات جذاب موفق شد طلای این دوره از رقابت ها را از آن خود کند.

وی در نخستین مبارزه نماینده ترکمنستان را شکست داده بود و پس از شکست نماینده امارات به نیمه نهایی این مسابقات راه یافته بود. در نیمه نهایی به مصاف نماینده کشور تایلند رفت و با اقتدار نماینده میزبان را شکست داد و به فینال مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت.

