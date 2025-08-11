استکی نایب قهرمان مسابقات بوکس امیدهای آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از مسابقات بوکس قهرمانی امیدهای آسیا سام‌ استکی نماینده وزن ۸۵ کیلوگرم تیم ملی امید کشورمان در فینال این رقابت ها امروز دوشنبه به مصاف نماینده ازبکستان رفت و در نهایت علی رغم تلاش های فراوانی که مقابل بوکسور ازبکستان داشت به مدال نقره این رقابت ها بسنده کرد و نایب قهرمان آسیا شد.

استکی در نخستین مبارزه نماینده سریلانکا را ناک اوت کرده بود. در نیمه نهایی نیز نماینده هندوستان را شکست داد و به فینال این مسابقات راه یافت.

علیرضا استکی سرمربی تیم ملی امید، شهرام فاتح زاهد و محمدرضا نوشمهر مربیان اعزامی تیم ملی امید هستند.