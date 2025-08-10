فوران آتشفشان شینموئداکه ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیوتو نیوز، در این فوران، ستونی از خاکستر تا ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر از دهانه آتشفشان پرتاب میشد.
این آتشفشان که در مرز بین استانهای کاگوشیما و میازاکی واقع شده است، از ۲۷ ژوئن به طور متناوب فوران میکند.
به گزارش رسانهها، خاکستر ناشی از فوران روز یکشنبه به سمت شمال شرقی در حرکت است و میتواند تا تاکانابه در استان میازاکی برسد.
آژانس هواشناسی ژاپن هشدار داد که انتظار میرود بارش خاکستر متوسط در کوبایاشی و تاکاهارو در استان میازاکی و همچنین کریشیما در استان کاگوشیما رخ دهد.
به گفته آژانس هواشناسی، سنگهای آتشفشانی کوچک ممکن است در حدود ۱۴ کیلومتری شمال شرقی دهانه آتشفشان سقوط کنند.
این آژانس سطح هشدار فوران را در ۳ نگه داشته و به ساکنان توصیه میکند که مراقب سنگهای آتشفشانی بزرگ در فاصله ۳ کیلومتری دهانه آتشفشان و جریانهای آذرآواری در فاصله ۲ کیلومتری باشند.
نظر شما