ملیحه معقولی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی الگوهای نقشههای پیشیابی نشان میدهد که از امروز تا پایان هفته، آسمان استان با افزایش ابر همراه خواهد بود و در برخی مناطق رگبار و رعد و برق پراکنده رخ خواهد داد.
وی افزود: در این مدت، افزایش سرعت وزش باد پیشبینی میشود و در نواحی مستعد، احتمال وقوع پدیده گردوغبار وجود دارد. البته ناپایداریهای جوی فردا موقتاً کاهش پیدا میکند و دمای هوا نسبت به امروز روند افزایشی خواهد داشت.
معقولی خاطرنشان کرد: در مجموع هفتهی جاری، هوای استان نسبت به هفته گذشته خنکتر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بر اساس گزارش هواشناسی، کمینه دمای ثبتشده در پارک ملی گلستان ۲۴ درجه سانتیگراد اعلام شده و آققلا با ۳۸ درجه سانتیگراد جزو گرمترین شهرستان استان در روز گذشته بوده است.
وی افزود: همچنین دمای حداقل گرگان در صبح امروز ۲۸ درجه ثبت شده و حداکثر دمای پیشبینیشده برای امروز در این شهر ۳۴ درجه خواهد بود.
