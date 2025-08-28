  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن

کوه شینموئه در جزیره اصلی کیوشو در جنوب غربی ژاپن روز پنجشنبه فوران کرد و ستون‌هایی از دود تا ارتفاع ۵۵۰۰ متر بالاتر از قله آتشفشان بالا رفت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، رسانه‌های محلی گزارش دادند که کوه شینموئه در جزیره اصلی کیوشو در جنوب غربی ژاپن روز پنجشنبه فوران کرد و ستون‌هایی از دود تا ارتفاع ۵۵۰۰ متر بالاتر از قله آتشفشان بالا رفت.

دفتر محلی آژانس هواشناسی ژاپن گزارش داد که این آتشفشان ۱۴۲۱ متری که استان‌های کاگوشیما و میازاکی را در بر گرفته است، ساعت ۴:۵۳ صبح به وقت محلی فوران کرد و برای اولین بار از ۳ ژوئیه، مواد آتشفشانی را تا ارتفاع ۵۰۰۰ متر بالاتر از دهانه آتشفشان پرتاب کرد.

آژانس هواشناسی سطح هشدار ۳ را در مقیاس ۵ حفظ کرده و از عموم مردم خواسته است که از نزدیک شدن به دهانه آتشفشان در هر دو استان میازاکی و کاگوشیما خودداری کنند.

کوه شینموئه، یکی از ۵۰ آتشفشان فعال ژاپن که دائماً تحت نظارت است، در ۲۲ ژوئن برای اولین بار از ژوئن ۲۰۱۸ فوران کرد.

