وزیر بهداشت: افزایش ۳۰ درصدی حقوق دستیاران از ماه جاری اعمال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا ظفرقندی در نشست خبری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که امروز یک‌شنبه ۱۹ مرداد ماه در محل وزارت بهداشت برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد زمان افزایش حقوق دستیاران پزشکی گفت: در سال جدید مجدداً افزایش حقوق ۳۰ درصدی را برای دستیاران در نظر گرفتیم.

وی خاطر نشان کرد: مقرر بود این افزایش حقوق ۳۰ درصدی شهریور ماه اجرایی شود، اما روز گذشته با پیگیری‌های انجام شده و منابع تأمین شده مقرر شد از همین مرداد ماه افزایش حقوق را داشته باشیم.

وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه آیا افزایش حقوق از ابتدای سال محاسبه نخواهد شد؟ گفت: خیر. از مصوبه افزایش حقوق هنوز یکسال نگذشته و این افزایش حقوق ۳۰ درصدی از مردادماه اجرایی خواهد شد.

وی در مورد اینکه هنوز در برخی دانشگاه‌ها مصوبه تبدیل دستیاری به شغل اجرا نشده است، گفت: ما پیگیر تک تک دانشگاه‌ها برای اجرای مصوبه تبدیل دستیاری به شغل و افزایش حقوق دستیاران هستیم. تاجایی که پیگیری کردیم همه دانشگاه‌ها اجرا می‌کنند ولی اگر موردی وجود دارد که اعمال نشده، حتما پیگیری می‌کنیم.

وزیر بهداشت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد افزایش جذابیت رشته‌هایی که خالی می‌مانند، گفت: ورودی دانشجو به برخی رشته‌های تخصصی مثل اورژانس و اطفال و ... و فوق تخصصی پزشکی مثل جراحی قلب با کمبود مواجه است.

وی اظهار کرد: با ارائه تسهیلات و بهبود شرایط اقتصادی برای دستیاران می توان جذابیت‌های ورود را افزایش دهیم. محدودیت‌های مالی وجود دارد ولی اولویت ما این است.

ظفرقندی اظهار کرد: همچنین می‌توانیم ورود به این رشته ها را تسهیل کنیم در جراحی قلب مثلاً مواردی که در اختیار وزارت است را حذف کنیم یا بدون گذراندن طرح بتوانند تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا فرد مستقیم از دوره تخصص به فوق تخصص وارد شود. اخیراً جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برگزار شد و تصمیم‌گیری های خوبی در این زمینه انجام شد.