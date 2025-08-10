  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

وزیر بهداشت: افزایش ۳۰ درصدی حقوق دستیاران از ماه جاری اعمال می شود

وزیر بهداشت: افزایش ۳۰ درصدی حقوق دستیاران از ماه جاری اعمال می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرایی شدن افزایش حقوق ۳۰ درصدی حقوق دستیاران از مردادماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا ظفرقندی در نشست خبری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که امروز یک‌شنبه ۱۹ مرداد ماه در محل وزارت بهداشت برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد زمان افزایش حقوق دستیاران پزشکی گفت: در سال جدید مجدداً افزایش حقوق ۳۰ درصدی را برای دستیاران در نظر گرفتیم.

وی خاطر نشان کرد: مقرر بود این افزایش حقوق ۳۰ درصدی شهریور ماه اجرایی شود، اما روز گذشته با پیگیری‌های انجام شده و منابع تأمین شده مقرر شد از همین مرداد ماه افزایش حقوق را داشته باشیم.

وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه آیا افزایش حقوق از ابتدای سال محاسبه نخواهد شد؟ گفت: خیر. از مصوبه افزایش حقوق هنوز یکسال نگذشته و این افزایش حقوق ۳۰ درصدی از مردادماه اجرایی خواهد شد.

وی در مورد اینکه هنوز در برخی دانشگاه‌ها مصوبه تبدیل دستیاری به شغل اجرا نشده است، گفت: ما پیگیر تک تک دانشگاه‌ها برای اجرای مصوبه تبدیل دستیاری به شغل و افزایش حقوق دستیاران هستیم. تاجایی که پیگیری کردیم همه دانشگاه‌ها اجرا می‌کنند ولی اگر موردی وجود دارد که اعمال نشده، حتما پیگیری می‌کنیم.

وزیر بهداشت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد افزایش جذابیت رشته‌هایی که خالی می‌مانند، گفت: ورودی دانشجو به برخی رشته‌های تخصصی  مثل اورژانس و اطفال و ... و فوق تخصصی پزشکی مثل جراحی قلب با کمبود مواجه است.

وی اظهار کرد: با ارائه تسهیلات و بهبود شرایط اقتصادی برای دستیاران می توان جذابیت‌های ورود را افزایش دهیم. محدودیت‌های مالی وجود دارد ولی اولویت ما این است.

ظفرقندی اظهار کرد: همچنین می‌توانیم ورود به این رشته ها را تسهیل کنیم در جراحی قلب مثلاً مواردی که در اختیار وزارت است را حذف کنیم یا بدون گذراندن طرح بتوانند تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا فرد مستقیم از دوره تخصص به فوق تخصص وارد شود. اخیراً جلسه شورای آموزش پزشکی و  تخصصی برگزار شد و تصمیم‌گیری های خوبی در این زمینه انجام شد.

کد خبر 6556199
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کادر سلامت IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      فقط برای پرسنل غیر پزشکتان پول نیست؟؟؟!!!!!
    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      جناب دکترظفر قندی وزیر محترم بهداشت دستور فرمایید فوق العاده خاص کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی +ترمیم حقوق کارکنان به میزان 8ماه از سال گذشته+مابه التفاوت احکام 1404 بر اساس 20درصد وکارانه واضافه کارپرداخت شود وبفرمایید دانشگاهها 120ساعت اضافه کار به هرنفر پرداخت وازنفوذمدیران خارج شود
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      وزیر محترم بهداشت نیک می دانیدبخش اعظم کارکنان وزارت بهداشت غیر هیئت علمی هستند به فکرشان باشید ومطالبات انان را دستور پرداخت بدهیدخاصه فوق العاده خاص را

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها