به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در بخش پرسش و پاسخ نشست با دانشجویان فعال رسانهای، به پرسشهایی درباره وضعیت معیشتی پرستاران، آزادی بیان و امنیت شغلی منتقدان، جایگاه رسانههای دانشجویی، نیروهای شرکتی و ۸۹ روزه، تغییرات مدیریتی برخی دانشگاه های علوم پزشکی، آمادگی دانشگاهها برای شرایط جنگی و همچنین وضعیت حقوق دستیاران پزشکی پاسخ داد.
ظفرقندی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حقوق و مزایای پرستاران و مشکلات معیشتی آنان، با اشاره به سختی کار این گروه از کادر سلامت، اظهار کرد: مطالبات پرستاران باید مرحله به مرحله پیگیری، تحلیل و تا رسیدن به نتیجه دنبال شود.
وی افزود: زمانی که وارد وزارت بهداشت شدیم، اضافهکار پرستاران در شرایطی قرار داشت با عقب ماندگی قابل توجهی روبرو بود اما با پیگیریهای انجامشده، علیرغم شرایط اقتصادی کشور طی دو سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه «اضافهکار اجباری» یکی از مشکلات جامعه پرستاری است، گفت: سال گذشته حدود ۲۷ هزار نفر از نیروهای حوزه سلامت از چرخه خدمت خارج شدند که بخش قابل توجهی از این مسئله به شرایط کاری و نیروی انسانی بازمیگردد.
ظفرقندی ادامه داد: برای اصلاح شرایط پرستاران، از جمله افزایش اضافهکار، صرفا طرح موضوع کافی نیست؛ باید دلایل و مستندات لازم ارائه و منابع مالی تامین شود و موضوع در مراجع مربوطه از جمله شورای حقوق و دستمزد مطرح و اثبات شود تا به تصویب برسد. برای نمونه، افزایش مبلغ اضافهکار از حدود ۲۵ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان، نیازمند طی همین فرآیندهای پیچیده و تأمین اعتبار بود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه تعرفه و کارانه پرستاران گفت: در سال گذشته، میانگین رشد دریافتی پرستاران با مجموعه اقداماتی از جمله افزایش تعرفه و کارانه، حدود ۶۷ درصد بوده است. البته باید توجه داشت که میزان تورم نیز افزایش یافته است و ما باید تلاش کنیم تا حد امکان این افزایش هزینهها را در حوزه حقوق، مزایا و دریافتیها جبران کنیم؛ اما تعیینکننده مسیر تورم، حوزه سلامت نیست و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز بر آن اثرگذار است. پیگیریهای انجامشده قطعاً پایان کار نیست و تلاش ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان نظام سلامت همچنان باید مستمر باشد.
آزادی بیان باید با مسئولیت و رعایت قانون همراه باشد
در ادامه، یکی از دانشجوخبرنگاران درباره رسالت خبرنگار در بیان واقعیت، آزادی بیان و نگرانی برخی منتقدان از پیامدهای انتقاد پرسید و اینکه چرا در جامعه، گاهی نسبت به انتقاد ترس وجود دارد.
وزیر بهداشت در پاسخ گفت: آزادی یکی از حقوق مسلم انسان و از حقوقی است که در قوانین کشور نیز به رسمیت شناخته شده است؛ اینکه این آزادی تا چه اندازه باید مورد توجه، پیگیری و اجرا قرار گیرد، به نگرش افراد و مسئولان نسبت به آزادی و آزادیهای مطبوعاتی بازمیگردد.
وی افزود: تا آنجا که به دولت و مجموعه وزارت بهداشت مربوط است، نگاه ما این نیست که خبرنگار و دانشجو از مطالبهگری و بیان انتقاد خودداری کند. بر اساس رویکرد دولت و سوابق موجود، ما نهتنها با مطالبهگری مخالف نیستیم، بلکه معتقدیم باید مسائل مطرح شوند و درباره آنها پاسخ داده شود.
ظفرقندی تصریح کرد: البته آزادی به معنای مجاز بودن تهمت و دروغ نیست. اگر فردی در رسانه، مطلبی خلاف واقع را به شخص دیگری نسبت دهد و حیثیت او را از بین ببرد، طبیعی است که موضوع میتواند با برخورد قانونی مواجه شود.
وی تاکید کرد: در وزارت بهداشت، دانشجویان و خبرنگاران نباید از طرح مطالب و مشکلات نگران باشند. حتی در مواردی که مشکلی رخ داده است، ما خودمان نیز موضوع را پیگیری کردهایم تا مشکل برطرف شود.
«مفدا» باید با عملکرد خود جایگاهش را تثبیت کند
یکی از دانشجویان فعال رسانه ای از دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نیز با اشاره به تاکید وزیر بهداشت بر پرداختن رسانههای دانشجویی به همه موضوعات حوزه سلامت، خواستار ارتقای جایگاه و ساختار رسانه دانشجویی مفدا و تبدیل آن به یک رسانه رسمی و قدرتمند دانشجویی در وزارت بهداشت شد.
وی همچنین درباره وضعیت نیروهای شرکتی و ۸۹ روزه و نیز تغییرات مکرر مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سوال کرد.
ظفرقندی در پاسخ به موضوع تغییرات مدیریتی دانشگاهها گفت: تلاش ما این است که تغییرات مدیریتی، مگر در موارد ضروری، اتفاق نیفتد؛ چراکه هر تغییر مدیریتی، هزینههایی ایجاد میکند و بخشی از مسیر و روند فعالیتها را تغییر میدهد.
وی با اشاره به شرایط خاص دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و موقعیت جغرافیایی آن دانشگاه گفت: این موضوع را مدنظر داریم و حتی اگر نماینده یک شهر یا استان مطالبی را مطرح کند، ما به آن گوش میدهیم، اما تصمیم نهایی باید بر اساس مصالح دانشگاه و منافع حوزه سلامت گرفته شود.
خودتان را با عملکردتان ثابت کنید
وزیر بهداشت در پاسخ به مطالبه دانشجوخبرنگار برای اختصاص ساختار رسمی، بودجه و امکانات بیشتر به رسانههای دانشجویی، اظهار کرد: این مطالبه در واقع مطالبهای از خود شما نیز هست. هر مجموعهای باید ابتدا خودش را ثابت کند و وقتی مسیر را جلو ببرد، حمایتها نیز به دنبال آن خواهد آمد.
ظفرقندی با اشاره به تجربه شکلگیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: زمانی دانشجویی به نام دکتر فاتح در دانشگاه علوم پزشکی تهران تصمیم گرفت یک خبرگزاری دانشجویی راهاندازی کند و امروز جایگاه ایسنا را در میان خبرگزاریهای کشور میبینید.
وی افزود: اگر شما کار را جلو ببرید، قول میدهم هم معاونت دانشجویی و هم مجموعه وزارت بهداشت از آن استقبال کنند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: در بسیاری از موارد، امکانات، تجهیزات و حتی منابع مالی در اختیار مجموعهها قرار داده شده، اما حرکت و تحول مورد انتظار اتفاق نیفتاده است. بنابراین ابتدا خودتان را ثابت کنید و نشان دهید که این ظرفیت میتواند به یک رسانه اثرگذار تبدیل شود؛ در این صورت حمایت وزارت بهداشت نیز جدیتر خواهد بود.
آمادگی کامل دانشگاهها برای شرایط احتمالی جنگی
یکی دیگر از دانشجویان فعال رسانه ای درباره آسیبدیدگی برخی مناطق جنوب کشور، از جمله یک خوابگاه دخترانه در اهواز، و تدابیر وزارت بهداشت برای حفظ امنیت دانشجویان و تداوم آموزش در صورت تشدید یا ازسرگیری جنگ پرسید.
ظفرقندی در پاسخ گفت: برای شرایط جنگی، از قبل برنامهریزی شده است و در حوزه درمان، آموزش و حتی مسائل خوابگاهی، دستورالعملهای لازم به بخشهای مختلف ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه برنامهها برای سناریوهای مختلف پیشبینی شده است، توضیح داد: برای مثال، اگر بیمارستانی در اندیمشک دچار آسیب شود، از قبل مشخص شده که بیمارستان دزفول چگونه وارد فرآیند پشتیبانی شود و در صورت نیاز، بیمارستانهای اهواز نیز حمایت لازم را انجام دهند.
وزیر بهداشت افزود: در طول شرایط جنگی نیز ارتباط مستقیم با دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی برقرار بود و وضعیت مراکز درمانی و آموزشی به صورت مستمر پیگیری و سازماندهی میشد. امیدواریم جنگ هرچه سریعتر به آرامش و صلح برسد، اما برای همه سناریوهای احتمالی، برنامهریزی و تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.
افزایش حقوق دستیاران پزشکی همچنان پیگیری میشود
در بخش دیگری از نشست، یکی از دانشجویان درباره وضعیت حقوق دستیاران پزشکی و فشار ناشی از شیفتهای سنگین و شرایط جنگی پرسید.
وزیر بهداشت با بیان اینکه میزان افزایش حقوق دستیاران به نظر او هنوز کافی نیست، گفت: باید توجه داشت که دستیار پزشکی در یک دوره آموزشی قرار دارد و دریافتی او با حقوق یک پرستار یا عضو هیئت علمی قابل مقایسه نیست.
وی افزود: با این حال، تلاش کردهایم در حد امکانات و بودجه کشور، وضعیت دستیاران را بهبود دهیم و در همین دوره، حداقل حقوق دستیاران پزشکی حدود دو برابر افزایش پیدا کرده است.
ظفرقندی با اشاره به حمایت دولت از این موضوع گفت: نظر دولت در این زمینه مثبت است و شخص رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و سازمان برنامه و بودجه نیز موضوع را پیگیری میکنند. تلاش ما این است که در چارچوب امکانات و منابع موجود، شرایط معیشتی و رفاهی دستیاران پزشکی بیش از گذشته بهبود پیدا کند.
مسائل کلان کشور باید در رسانه دنبال شود
وزیر بهداشت در جمعبندی پاسخهای خود به دانشجوخبرنگاران تاکید کرد: شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور و مسائل کلان ملی، موضوعاتی هستند که رسانه باید به آنها بپردازد. در کنار پیگیری مسائل تخصصی حوزه سلامت، خبرنگاران باید مسائل کلان و منافع ملی را نیز مورد توجه قرار دهند و مطالبات خود را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنند.
وی یادآور شد: آنچه در حوزه سلامت از دست ما برمیآید، باید با جدیت پیگیری شود و رسانههای دانشجویی نیز میتوانند در این مسیر نقش مهمی در مطالبهگری، انعکاس مشکلات، ایجاد امید و کمک به حل مسائل داشته باشند.
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