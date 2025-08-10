کاهش ۸ درصدی تصادفات مرزی در ایام اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، تازهترین آمار روز شانزدهم طرح ویژه اربعین حسینی (۱۹ مرداد) را اعلام کرد.
وی بیان داشت: آمار تصادفات در پنج استان مرزی اربعینی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در عین حال تردد خودروها، به ویژه سواری و وانت، افزایش قابل توجهی داشته است.
سردار حسینی توضیح داد که در بازه ۱۵ روزه ۴ تا ۱۸ مرداد، تعداد فوتیها و مجروحان تصادفات در این استانها به ترتیب ۸ و ۱۷ درصد کاهش یافته، در حالی که حجم کل ترددها ۶ درصد رشد کرده است. بیشترین افزایش ترددها در مرزهای ایلام، کردستان و خوزستان به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به آمار جانباختگان این مدت، گفت: ۱۱۱ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ نفر کمتر است. همچنین ۲۵۱۴ نفر مجروح شدهاند که ۵۱۰ نفر کمتر از سال گذشته به شمار میرود.
رئیس پلیس راهور ادامه داد: در میان زائران، تعداد فوتیها نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد کاهش یافته و مجروحان نیز ۲۴ درصد کمتر شدهاند. مجموع فوتی و مجروح زائران به ۸۳ نفر رسیده که نشاندهنده بهبود قابل توجهی است.
وی با اشاره به ساعات پرخطر تصادفات افزود: اکثر تصادفات فوتی و جرحی در ساعات ۱۶ تا ۲۰، ۲۰ تا ۲۴ و ۸ تا ۱۲ رخ دادهاند.
سردار حسینی تأکید کرد که واژگونی خودرو بیشترین عامل تصادفات مربوط به زائران است و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، استراحت کافی داشته باشند.
وی به افزایش تصادفات در راههای فرعی و روستایی نیز اشاره کرد و گفت: راههای فرعی با رشد ۱۱ درصدی و راههای روستایی با رشد ۱ درصدی در آمار تصادفات مواجه شدهاند. همچنین سهم کامیونها و موتورسیکلتها در این حوادث افزایش یافته است.
وی تاکید کرد که بیش از ۹۰ درصد تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو، عدم کنترل وسیله نقلیه و انحراف ناگهانی به چپ رخ داده است.
سردار حسینی اشاره کرد که برخلاف روند کلی کاهشی، استانهای آذربایجان غربی و ایلام افزایش فوتی داشتند؛ به طوری که آذربایجان غربی با ۲۸ فوتی، ۲۷ درصد افزایش و ایلام با ۱۴ فوتی، ۲۷ درصد رشد نسبت به سال قبل را تجربه کردهاند.
وی همچنین درباره تردد وسایل نقلیه در استانهای مرزی گفت: حجم کل تردد به ۵۰ میلیون رسید که ۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
در همین حال، تردد اتوبوسها ۷ درصد کاهش یافته، اما خودروهای سواری و وانت با رشد ۱۲.۵ درصدی همراه بودند.
سردار حسینی آمار خروج زائران از کشور را بیش از ۳ میلیون نفر اعلام کرد و افزود: مرز مهران بیشترین سهم خروج با ۴۵ درصد را دارد و پس از آن شلمچه و خسروی قرار دارند.
وی گفت تقریباً تمام ثبتنامشدگان در سامانه سماح از مرزها عبور کردهاند و حتی ۴ درصد بیشتر از تعداد ثبتنام قطعی خروج داشتهایم.
وی درباره بازگشت زائران به کشور گفت: تا کنون بیش از ۱.۳ میلیون نفر وارد کشور شدهاند و حدود ۱.۷ میلیون نفر هنوز در عراق باقی ماندهاند.
سردار حسینی از افزایش روند ورود زائران از روز ۱۸ مرداد خبر داد و تاکید کرد: روند خروج کاهش و بازگشت تشدید میشود، بنابراین لازم است همه دستگاهها تمهیدات لازم را برای تسهیل بازگشت فراهم کنند و زائران نیز از برگشت در روزهای پایانی پرهیز کنند.
وی همچنین از رشد قابل توجه تردد در استانهای کردستان، ایلام و خوزستان خبر داد و افزود: انباشت خودروها به ویژه در خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مشهود است که ناشی از همزمانی سفر رفت و برگشت است.
رئیس پلیس راهور یادآور شد که بیش از ۶۹۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه وارد محدوده مرزهای اربعینی شدهاند و تردد اتوبوسها به ویژه به سمت مهران روند افزایشی دارد.
وی در پایان گفت: ثبتنام قطعی در سامانه سماح تا صبح امروز نزدیک به ۳ میلیون نفر بوده که ۶ درصد بیشتر از سال قبل است. سهم مردان ۵۹ درصد و زنان ۴۱ درصد است.
سردار حسینی افزود: سهم مرز مهران ۵۶ درصد، شلمچه ۲۲ درصد و خسروی ۱۰ درصد است. تقاضا برای برخی مرزها نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما سهم مهران کمی کاهش داشته است.
وی در خصوص استانها نیز خاطرنشان کرد: ثبتنام استانهای خوزستان و قم همچنان رو به افزایش است و سهم تهران نیز در ۲۴ ساعت گذشته رشد داشته است. تقاضا در استانهای خوزستان، ایلام، اصفهان، قم و کردستان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
