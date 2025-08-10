عبور بیش از ۳ میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در مرز خسروی با تبریک و آرزوی قبولی زیارت برای زائران اربعین حسینی، اظهار داشت: تا این لحظه که در خدمت شما هستیم، خوشبختانه آمار خروج زائران برای سفر اربعین از ۳ میلیون نفر عبور کرده و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز بازگشته‌اند.



وی با اشاره به سهم چشمگیر مرز خسروی در تردد زائران، افزود: از این تعداد، بیش از ۴۵۰ هزار نفر از مرز خسروی خارج شده و ۱۲۰ هزار نفر نیز از همین مرز وارد کشور شده‌اند که نشان می‌دهد خسروی سهم نسبتاً خوبی در خدمت‌رسانی به زائران ایفا کرده است.



سردار رادان با تأکید بر شرایط مناسب این گذرگاه مرزی، گفت: از کسانی که قصد سفر در روزهای باقی‌مانده را دارند، درخواست می‌کنم مرز خسروی را انتخاب کنند. این مرز امکانات بسیار خوبی دارد، درجه حرارت هوای آن نسبت به شلمچه، چذابه و مهران مناسب‌تر است و زائران با راحتی بیشتری می‌توانند عبور کنند.



فرمانده کل انتظامی کشور همچنین از مرزهای تمرچی و باشماق به عنوان دیگر گذرگاه‌های مناسب برای سفر اربعین یاد کرد و ادامه داد: خوشبختانه سال به سال که می‌گذرد، وضعیت خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) چه در سمت ایران و چه در سمت عراق بهتر می‌شود. امروز که از مرز خسروی بازدید داشتم، نسبت به اربعین گذشته تغییرات مثبت و اتفاقات بسیار خوبی را شاهد بودیم.



وی در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارتقای هرچه بیشتر زیرساخت‌های مرز خسروی، خاطرنشان کرد: استاندار محترم، فرمانده انتظامی و فرمانده مرزبانی قول داده‌اند که برای سال آینده، شرایط از این هم بهتر شود. لذا از همین حالا مردم را دعوت می‌کنم که سال آینده نیز مرز خسروی را به عنوان گذرگاه اصلی سفر اربعین انتخاب کنند.