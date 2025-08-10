تردد از مرز مهران به ۲ میلیون نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر یکشنبه در جلسه کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان: با حضور حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: اربعین یک حرکت بزرگ فرهنگی است که نماز بالاترین اقدام فرهنگی در این ایام است.

وی بیان کرد: در همه حوزه‌ها رعایت پیوست فرهنگی یک الزام است و هر چقدر قوی باشد، اثربخشی اقدامات، بالا خواهد بود.

وی تصریح کرد: ایلام به واسطه قرار گرفتن در مسیر زوار، بیش از هر زمان دیگری نیاز به فعالیت فرهنگی در همه ابعاد دارد.

کرمی عنوان کرد: پرداختن به مباحث محتوایی فرهنگی در اربعین اولویتی اساسی است.

وی ادامه داد: در طول سال ۸ میلیون متردد در طول سال داریم که چندین برابر جمعیت استان است.

استاندار ایلام اضافه کرد: در جلسات ستاد اربعین استان، تأکید کردیم که در همه مواکب باید کار فرهنگی انجام شود.

وی گفت: امسال تمرکز را بر تکمیل زیرساخت‌ها قرار دادیم و پروژه تکمیل آب مورد نیاز در سه راهی حمدالله که یک مکان فرهنگی اثرگذار و در مسیر اصلی تردد زائران است را به اتمام رساندیم.

وی عنوان کرد: از ورودی‌های استان تا نقطه صفر مرزی جای کار بسیاری برای کارهای فرهنگی دارد و این مسیرها باید به یک فرصت فرهنگی تبدیل شوند.

استاندار ایلام گفت: استفاده از ظرفیت مردمی در ترویج کارهای فرهنگی اثرگذار است و در سفر به دهلران اقدامات خوبی توسط مردم در حوزه فرهنگی انجام شد که ارزشمند بود.