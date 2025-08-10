تامین و توزیع بیش از ۲۶۰۰ تن اقلام اساسی برای مواکب استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سلطانی کاظمی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: در ایام اربعین حسینی، سازمان جهاد کشاورزی خوزستان موفق به تأمین و توزیع بیش از ۲۶۰۰ تن اقلام اساسی شامل برنج، مرغ منجمد، شکر، گوشت قرمز منجمد و آرد برای مواکب مستقر در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی استان شده است.

وی افزود: این اقدام در راستای حمایت از خدمات‌رسانی به زائران حسینی صورت گرفته و بخشی از نیازهای مواکب استان را در مسیرهای عبور زائران پوشش داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد که سازمان با توجه به حجم بالای زائران، برنامه‌ریزی دقیق و مداومی را برای تأمین مایحتاج ضروری این مواکب در دستور کار دارد تا روند خدمات‌رسانی به بهترین شکل ممکن ادامه یابد.