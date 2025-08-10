  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

تامین و توزیع بیش از ۲۶۰۰ تن اقلام اساسی برای مواکب استان خوزستان

تامین و توزیع بیش از ۲۶۰۰ تن اقلام اساسی برای مواکب استان خوزستان

اهواز ـ رئیس جهاد کشاورزی خوزستان گفت: بیش از ۲۶۰۰ تن اقلام اساسی برای تامین بخشی از نیازهای مواکب مستقر در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی خوزستان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سلطانی کاظمی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای گفت: در ایام اربعین حسینی، سازمان جهاد کشاورزی خوزستان موفق به تأمین و توزیع بیش از ۲۶۰۰ تن اقلام اساسی شامل برنج، مرغ منجمد، شکر، گوشت قرمز منجمد و آرد برای مواکب مستقر در مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی استان شده است.

وی افزود: این اقدام در راستای حمایت از خدمات‌رسانی به زائران حسینی صورت گرفته و بخشی از نیازهای مواکب استان را در مسیرهای عبور زائران پوشش داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد که سازمان با توجه به حجم بالای زائران، برنامه‌ریزی دقیق و مداومی را برای تأمین مایحتاج ضروری این مواکب در دستور کار دارد تا روند خدمات‌رسانی به بهترین شکل ممکن ادامه یابد.

کد خبر 6556376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها