به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش قلاوند ظهر امروز یکشنبه در مراسم روز خبرنگار عنوان کرد: اندیمشک در زمینه تولید برق آبی با دارا بودن سدهای دز و کرخه را دارد و یکی از شهرهای پیش‌رو در زمینه تولید برق آبی در کشور است.

وی با بیان اینکه اندیمشک با سه سد دز، کرخه و بالارود سهم چندانی از گردشگری صنعتی در حوزه آب را به خود نتوانسته اختصاص دهد، افزود: صنعت گردشگری حلقه مفقود توسعه اندیمشک است.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی توجه به گروه‌های مردم نهاد و جشنواره‌های مردمی را فرصتی برای معرفی اندیمشک نام برد و تصریح کرد: جشنواره مردمی انار یک اقدام شایسته برای معرفی اندیمشک محسوب و باید بیشتر مورد توجه رسانه و حمایت مسئولین امر باشد.

وی، اندیمشک را به واسطه اتصال استان‌های لرستان، ایلام و خوزستان از ظرفیت بزرگ برای توسعه برخوردار دانست و افزود: دروازه طلایی خوزستان و جاذبه‌های گردشگری شهرستان اندیمشک به درستی معرفی نشده که باید در این زمینه نقش رسانه از جایگاه ویژه برخوردار است.

قلاوند، اندیمشک را دروازه کربلای ایران نامید و از اقدامات شهروندان در حوزه پذیرایی، اسکان و خدمت به زوار تشکر و تصریح کرد: اندیمشک به واسطه اتصال خوزستان به استان‌های لرستان و ایلام از زمینه مناسب برای توریست سلامت برخوردار است.

وی گفت: باید شاخص‌های سلامت و خدمات درمانی در شهرستان اندیمشک با هدف ارتقای خدمت و توریست سلامت به عنوان یکی از برنامه‌های مهم توسعه در اندیمشک مورد توجه ویژه قرار داده شود.

قلاوند با تاکید بر خدمت و پرهیز از سیاسی‌کاری‌ها عنوان کرد: فصل خدمت و دوری از بازی‌های سیاسی و حزبی در اندیمشک فرا رسیده و همه باید به دنبال توسعه همه جانبه شهرستان باشیم.

وی خواستار ارتباط فراگیر روابط عمومی‌ها و اصحاب رسانه در اندیمشک شد و افزود: در زمینه معرفی استعدادهای اندیمشک برای توسعه و افزایش شاخص‌های توسعه همه جانبه باید بیشتر از گذشته تلاش شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی رسالت خبرنگاران را انعکاس اخبار و نقد منصفانه بیان و اظهار کرد: نقد منصفانه، گردش آزاد اطلاعات و اخبار از الزامات توسعه همه جانبه در شهرستان اندیمشک است.

وی رسانه را عامل پویایی جامعه نامید و گفت: ارتباط مسئولین با رسانه و انتقال خدمات و اقدامات باید بیش از گذشته مدنظر قرار داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اندیمشک، در پایان نیز از خبرنگاران و پیشکسوتان رسانه در اندیمشک تجلیل شد.