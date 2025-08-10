مسابقه اطلاعات عمومی «صد» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، شبکه سه سیما در تدارک پخش یک مسابقه تلویزیونی تازه با عنوان «صد» است؛ رقابتی در حوزه اطلاعات عمومی که قرار است بنا بر آنچه اعلام شده، با ساختاری متفاوت و سرگرمکننده، شرکتکنندگان را به چالش بکشد.
در این مسابقه، شرکتکنندگان باید در حوزههایی متنوع از جمله ورزش، هنر، سینما، تلویزیون، موسیقی، ادبیات، ریاضیات، تاریخ، جغرافیا، زبانهای خارجی، امور فنی، خانهداری، آشپزی و بسیاری موضوعات دیگر، دانستههای خود را محک بزنند.
علاقهمندان برای ثبتنام و حضور در این رقابت میتوانند عدد ۱ را به شماره ۲۰۰۰۱۰۰۱۰۰ پیامک کنند تا کارشناسان برنامه جهت مراحل بعدی با آنها تماس بگیرند.
نظر شما