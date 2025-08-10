فروش ۲۵۱۲ خودروی وارداتی در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأت پذیرش بورس کالای ایران پس از بررسی مدارک و مستندات عرضه کنندگان ۵ مدل خودروی وارداتی، با پذیرش این خودروها برای عرضه در بورس کالای ایران موافقت کرد.

در این جلسه، مقرر شد مجموعاً ۲۵۱۲ دستگاه خودروی سواری شامل ۳۳۰ دستگاه خودروی سواری هونگچی اچ ۵، ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری مزدا ۳، ۹۰۰ دستگاه خودروی سواری میتسوبیشی اکلیپس و ۶۱ دستگاه خودرو سواری ولکس واگن IDUNYX و ۹۲۱ دستگاه خودروی سواری لاماری HEV در بورس کالای ایران عرضه شود.