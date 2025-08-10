  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

فروش ۲۵۱۲ خودروی وارداتی در بورس کالا

فروش ۲۵۱۲ خودروی وارداتی در بورس کالا

جلسه هیئت پذیرش بورس کالای ایران امروز به منظور بررسی پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی برگزار شد و هیئت پذیرش با عرضه ۲۵۱۲ دستگاه خودروی وارداتی از سوی ۴ شرکت عرضه کننده موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأت پذیرش بورس کالای ایران پس از بررسی مدارک و مستندات عرضه کنندگان ۵ مدل خودروی وارداتی، با پذیرش این خودروها برای عرضه در بورس کالای ایران موافقت کرد.

در این جلسه، مقرر شد مجموعاً ۲۵۱۲ دستگاه خودروی سواری شامل ۳۳۰ دستگاه خودروی سواری هونگچی اچ ۵، ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری مزدا ۳، ۹۰۰ دستگاه خودروی سواری میتسوبیشی اکلیپس و ۶۱ دستگاه خودرو سواری ولکس واگن IDUNYX و ۹۲۱ دستگاه خودروی سواری لاماری HEV در بورس کالای ایران عرضه شود.

کد خبر 6556509
علی فروزان فر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها