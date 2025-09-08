به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت پذیرش بورس کالای ایران روز یکشنبه، ۱۶ شهریورماه، به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. در این جلسه که با هدف بررسی پذیرش محصولات شرکت ایران‌خودرو تشکیل شد، مدارک و مستندات مربوط به سه خودروی سواری این خودروساز مورد ارزیابی قرار گرفت.

در نهایت، هیئت پذیرش با عرضه سه محصول «ری‌را»، «سورن» و «رانا» در بورس کالای ایران موافقت کرد. این تصمیم به منزله فراهم شدن امکان عرضه رسمی این خودروها در بستر بازار سرمایه و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا است.

در سال‌های اخیر، عرضه خودرو در بورس کالا به‌عنوان راهکاری برای شفافیت قیمت‌گذاری و حذف دلالی در بازار خودرو مطرح شده است. نخستین عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ با عرضه محصول «کارا» از گروه بهمن انجام شد. پس از آن، چندین خودروساز بزرگ دیگر از جمله ایران‌خودرو و سایپا به‌صورت موردی اقدام به عرضه محصولات خود کردند.

با این حال، ورود محصولات جدید به بورس کالا همواره نیازمند بررسی و تأیید هیئت پذیرش بوده است تا شرایط فنی، حقوقی و مالی لازم برای عرضه احراز شود. تصمیم اخیر برای پذیرش سه خودروی سواری ایران‌خودرو می‌تواند گامی جدید در توسعه سازوکار شفاف عرضه خودرو و افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور باشد.