ژیمناستیک ملایر نیازمند حمایت؛ کمبود سالن معضلی جدی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمودی امروز یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه ملایر اظهار کرد: بیش از ۵۰ هزار کودک زیر ۱۲ سال در شهرستان علاقه‌مند به ژیمناستیک هستند.

رئیس هیئت ژیمناستیک شهرستان ملایر با بیان اینکه در حال حاضر ۸۲۰ ورزشکار فعال در این رشته فعالیت دارند افزود: با احداث سالن جدید، این عدد به ۲۰۰۰ نفر خواهد رسید.

وی با اشاره به برگزاری فستیوال «پرواز ستاره‌های کوچک» با حضور ۸۲۰ ورزشکار ملایری برای اولین بار در کشور ضمن انتقاد از توزیع ناعادلانه منابع ورزشی، نسبت به وضعیت نگران‌کننده ورزش بانوان و کودکان در شهرستان هشدار داد.

رئیس هیئت ژیمناستیک شهرستان ملایر با اشاره به آمار رسمی اداره ورزش و جوانان استان همدان، اظهار کرد: بیش از ۴۸ درصد جمعیت فعال ورزشی استان را بانوان تشکیل می‌دهند، اما سهم آنان از فضاهای ورزشی و بودجه تخصیصی بسیار ناچیز است.

وی با تأکید بر نقش حیاتی ژیمناستیک در رشد حرکتی کودکان، گفت: در حالی که ژیمناستیک به‌عنوان مهد ورزش‌ها شناخته می‌شود، تنها یک خانه ژیمناستیک در اختیار کودکان ملایری قرار دارد، این در حالی است که شهرستان دارای بیش از ۳۰ سالن ورزشی توپی برای بزرگسالان مرد است.

محمودی افزود: نادیده گرفتن ژیمناستیک، همانند حذف مقطع دبستان از آموزش رسمی است؛ نتیجه آن، کاهش انگیزه کودکان برای ادامه فعالیت ورزشی و افزایش آسیب‌های جسمی و روانی در آینده خواهد بود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی اولین سالن ژیمناستیک بانوان در مجموعه ورزشی کوثر آغاز شده و تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید گفت: تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه ملایر برای بهره‌برداری از سالن ژیمناستیک و ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی منعقد شده است.

رئیس هیئت ژیمناستیک ملایر پیشنهاد داد: برخی سالن‌های غیر استفاده به سالن ژیمناستیک تغییر کاربری داده شوند تا تعادل ایجاد شود. همچنین تفاهم‌نامه‌ای چندجانبه با دانشگاه ملایر منعقد شده تا بتوانیم از سالن ژیمناستیک دانشگاه که قرار است افتتاح شود، استفاده کنیم و از ظرفیت‌های علمی آن بهره ببریم.

رئیس هیئت ژیمناستیک ملایر با اشاره به استعدادهای موجود گفت: برخی ژیمناستیک‌کاران استعداد قهرمانی دارند. برای اولین بار مسابقات انتخابی استانی ژیمناستیک ملایر در تاریخ ۳۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد. در حال حاضر ۳۵ مربی فعال در شهرستان داریم و چهار دوره مربیگری دانش‌افزایی درجه سه، تمدید و داوری در شهریور ماه در ملایر برگزار خواهد شد.

وی به یکی از اعضای تیم ژیمناستیک هنری جوانان کشور اشاره و بیان کرد: «ابوالفضل جنتی» که اکنون عضو تیم ملی است، از کودکی در خانه ژیمناستیک ملایر ورزش کرده است و حالا با کمبود برخی تجهیزات مواجه بوده و مجبور است برای انجام برخی تمریناتش به همدان برود.

محمودی یکی از معضلات اصلی را نبود فضای ورزشی برای کودکان زیر هفت سال دانست و پیش‌بینی کرد عملیات اجرایی اولین سالن ژیمناستیک بانوان ملایر که ۱۰ مرداد ماه در مجموعه ورزشی کوثر کلنگ زنی شد، تا پایان سال به اتمام برسد.

وی به ظرفیت ۵۰۰ نفره خانه ژیمناستیک ملایر اشاره و خاطرنشان کرد: با احداث خانه ژیمناستیک بانوان به عنوان بزرگ‌ترین پروژه ورزشی خیرساز استان همدان، کودکان بیشتری را می‌توانیم به این رشته ورزشی جذب کنیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه امر به ورزش، امر به معروف است گفت: وقتی ورزش جایگزین بسیاری از فعالیت‌های دیگر می‌شود جنبه‌های مثبت زیادی دارد.

احمد آریایی نژاد با تقدیر از رئیس هیئت ژیمناستیک ملایر، افزود: کارخانجات می‌توانند به حوزه ورزش کمک کنند چرا که این ورزش‌ها متعلق به فرزندان ماست و من نیز وظیفه خود می‌دانم که در این مسیر کمک کنم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی همچنین به وجود ورزشکاران ملی در رشته ژیمناستیک اشاره کرد و اقدامات انجام شده در سه ماه گذشته را اقداماتی مؤثر ارزیابی کرد و گفت: این رشته ورزشی از نظر مالی نیاز به حمایت دارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر نیز با تأکید بر نقش خبرنگاران در توسعه ورزش گفت: صدای ورزشکاران ژیمناستیک باید شنیده شود.

امین کیانی ضمن قدردانی از مربیان این رشته ورزشی تاکید کرد: درآمد کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند بسیار کم است و با وجود این، با انگیزه و تعهد کار می‌کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر همچنین بر لزوم حمایت مالی و تجهیز سالن‌ها تأکید کرد.

در پایان نیز پس از اجرای حرکات نمایشی ورزشکاران ژیمناستیک کار ملایر، هیئت ژیمناستیک ملایر از خبرنگاران تقدیر کرد.