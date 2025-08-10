خبرنگاران در خط مقدم روشنگری و اطلاع‌ رسانی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفدهم مرداد و تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی اظهار کرد: با وجود برخی شایعات و تبلیغات منفی، شاهد سیل عظیم جمعیت و پرچمهای حمایت از مقاومت در مسیرهای اربعین هستیم که پیام روشنی از همبستگی امت اسلامی به جهان ارسال کرد.
نماینده رشت و خمام در مجلس با انتقاد شدید از رئیس جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، او را «گرگ خونآشام» و عامل بسیاری از جنایات منطقهای دانست و گفت: ما انتقام سخت از قاتل شهید سردار قاسم سلیمانی را فراموش نخواهیم کرد و راه مقاومت ادامه دارد.
احمدی سنگری با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه ادامه داد: این رژیم غاصب با حمایت اربابان خود به دنبال اشغالگری و کوچ اجباری مردم فلسطین است اما تاکنون در این اهداف شکست خورده و ما قاطعانه از حقوق مردم فلسطین حمایت میکنیم.
وی تاکید کرد: مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا و اسرائیل هرگز کوتاه نخواهد آمد و صدای مظلومان منطقه به نتایج قابل قبولی خواهد رسید.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس همچنین از نقش خبرنگاران در صحنههای جنگ و بحران تقدیر کرد و گفت: خبرنگاران ما در ۱۲ روز اخیر و در مناطق بحرانی مانند فلسطین، با وجود خطرات فراوان و شهادت تعدادی از آنان، در خط مقدم روشنگری و اطلاعرسانی قرار دارند.
وی افزود: نقش خبرنگاران در بیان واقعیتها و مقابله با تحریفها بسیار تعیین کننده است و انتظار داریم رسانهها صدای حق را به خوبی به مردم منتقل کنند.
