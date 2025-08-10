تلاش صادقانه خبرنگاران چراغ روشنی در مسیر خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نقدپور بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران ضمن تبریک هفدهم مرداد و گرامیداشت یاد شهدای اقتدار و شهدایی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط رژیم صهیونیستی خون پاکشان به زمین ریخته شد، اظهار کرد: دشمن آنچه را نتوانست از طریق رویارویی نظامی و میدانی به دست آورد، اکنون با جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای پیگیری می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت، جایگاه و نقش رسانه گفت: منظور از خبرنگار افرادی هستند که به نمایندگی از مردم نقد و نظارت می‌کنند و بر اوضاع و احوال کشور کنترل و نظارت دارند.

فرمانده ناحیه سپاه شهرستان شفت یکی از وظایف خبرنگار را اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف در جامعه دانست و عنوان کرد: خبرنگاران باعث می‌شوند که تبادل افکار مختلف در جامعه اتفاق بیفتد و باعث رشد جامعه خواهند شد.

وی نقش رسانه‌های محلی را در آگاهی‌بخشی، تبیین واقعیت‌ها و تقویت همبستگی اجتماعی مهم دانست و افزود: تلاش صادقانه خبرنگاران، چراغ روشنی در مسیر خدمت به مردم و کشور است.

نقدپور سپس به فرارسیدن ایام اربعین حسینی اشاره کرد و این مناسبت را به مردم شهرستان تسلیت گفت و افزود: اربعین دیگر صرفاً یک مراسم مذهبی نیست، بلکه یک رسانه بی‌همتا و فریاد رسای مسلمانان است که جلوه اتحاد و قدرت جهان اسلام را به نمایش می‌گذارد.

سرهنگ نقدپور با اشاره به موفقیت‌های رسانه‌ای شهرستان در انعکاس رویدادهای فرهنگی و مذهبی و تقدیر از رسانه‌ها در انعکاس اجلاسیه شهدای شهرستان شفت، گفت: اربعین امسال صرفاً یک مراسم مذهبی نیست، بلکه یک رویداد بزرگ سیاسی-مذهبی است که پیام قدرت اتحاد و مقاومت مسلمانان را به جهان ارسال می‌کند.