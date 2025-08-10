سازمان ملل: اسرائیل با هدف قرار دادن خبرنگاران به دنبال کشتن حقیقت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی بیان گفت: ارتش اسرائیل با هدف قرار دادن خبرنگاران به دنبال کشتن حقیقت است، اما نمیتواند این کار را انجام دهد.
وی افزود: خبرنگارانی که جنایات اسرائیل در غزه را بر ملأ میکنند، عامدانه هدف قرار داده میشوند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی بیان گفت: تعداد خبرنگارانی که در غزه کشته شدهاند، از تمام جنگهای گذشته بیشتر است.
«محمد قریقع» و «أنس الشریف» دو خبرنگار برجسته شبکه خبری الجزیره در حمله رژیم صهیونیستی به کمپ خبرنگاران در بیمارستان «الشفاء» در غزه به شهادت رسیدند.
در پی این حمله همچنین دو عکاس خبری به اسامی «إبراهیم ظاهر» و «محمد نوفل» و یک نفر دیگر به شهادت رسیدند.
ارتش اسرائیل پس از حمله به محل استقرار خبرنگاران در غزه مدعی شد که أنس الشریف، عضو جنبش حماس بوده و به همین دلیل ترور شده است.
پس از ۷ اکتبر باریکه ۳۶۵ کیلومتری غزه به یکی از خطرناکترین مکانهای جهان برای پوشش رسانهای تبدیل شد.
خبرنگاران به عنوان یک فلسطینی ساکن غزه و شاغل در حرفهای خطرناک، در خونینترین دوره به سر میبرند.
پوشش اخبار و درگیری به دلیل قطعی اینترنت و برق، برای آنها به چالش بزرگی تبدیل شده است و در نهایت به شیوهای سیستماتیک به صورت عمدی از سوی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار میگیرند تا واقعیت جنایات پاکسازی قومی اشغالگران صهیونیستی توسط اصحاب رسانه منتشر نشود.
از آغاز جنگ علیه غزه در ۲۲ ماه گذشته، ۲۳۵ خبرنگار و فعال رسانهای در غزه، کرانه باختری و قدس به شهادت رسیدهاند.
