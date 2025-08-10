به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، محورهای مورد نظر برای اعطای کمک هزینه تحقیق و توسعه در حوزه «مواد پیشرفته» شامل ساخت پیشرفته و چاپ سهبعدی، زیستمواد، مواد هوشمند، کامپوزیتها و مواد پلیمری، نانومواد، مواد معدنی و فلزی است.
شرکتهای دانشبنیان و اعضای هیئت علمی تا روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند ایدههای فناورانه خود را در محورهای اشارهشده ارسال کنند.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اعطای کمک هزینه ۵۰۰ میلیون تومانی تحقیق و توسعه در حوزه «مواد پیشرفته» میتوانند با شماره تلفنهای ۶۶۹۴۳۳۵۲-۰۲۱ و ۰۹۱۰۳۱۳۸۲۰۴ (ارزیابان فناوریهای ظهور امیرکبیر) تماس بگیرند.
