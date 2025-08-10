اسلامی: ۹ کلینیک درمان زخم مبتنی بر فناوری پلاسما افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در آئین تجهیز و بهره‌برداری رسمی از کلینیک تخصصی درمان زخم بیمارستان رسول اکرم (ص) گفت: حوزه سلامت و امنیت غذایی در اولویت برنامه‌های سازمان انرژی اتمی ایران قرار دارد و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با استفاده از فناوری‌های حوزه هسته‌ای بتوانیم بیش از پیش این فناوری را در عرصه‌های گوناگون کاربردی کنیم و در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهیم.

وی تصریح کرد: فناوری هسته‌ای در حوزه پزشکی، کشاورزی، صنعت و محیط‌زیست دارای اثرات فراوانی است و برنامه‌ریزی شده تا استفاده از این فناوری را در بخش‌های مورد اشاره به‌صورت همزمان پیش ببریم.

اسلامی تاکید کرد: نکته مهم برای ما این است که با تعامل با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بتوانیم کلینیک‌های درمان زخم را تجهیز کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهیم؛ در ماه‌های گذشته بیش از یک هزار بیمار از خدمات این فناوری در حوزه درمان زخم‌های دیابتی و ناشی از سرطان بهره‌مند شده‌اند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: استفاده از فناوری پلاسمای سرد در درمان زخم‌ها نتایج خوب و رضایت‌بخشی داشته و با توجه به نتایج به‌دست آمده، استفاده از این فناوری را در حوزه درمان گسترش خواهیم داد تا همه بیماران بتوانند از فناوری پلاسمای سرد بهره‌مند شوند.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: امروز استفاده از فناوری هسته‌ای نظیر پلاسما محدود به درمان زخم‌ها نیست بلکه از آن در تصفیه پساب‌های صنعتی و شیرابه زباله‌ها، سم‌زدایی از محصولات کشاورزی و خشکبار به‌ویژه پسته استفاده می‌شود و این طرح‌ها را در نقاط مختلف کشور اجرایی کرده‌ایم و اکنون در حال خدمت‌رسانی هستیم.

گفتنی است کلینیک تخصصی درمان زخم بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران امروز (یکشنبه، ۱۹ مردادماه) با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیرعامل شرکت توسعه فناوری پلاسما و جمعی از مدیران، اساتید و پزشکان برجسته کشور افتتاح و بهره‌برداری شد.

