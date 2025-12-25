اسلامی: تولید رادیوداروهای درمان ۳۰ نوع سرطان افتخارات علمی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در جمع خبرنگاران گفت: سرطان بهصورت تهاجمی در حال گسترش است و نقش سازمان انرژی اتمی در تولید محصولات مؤثر و درمانی میتواند با همگرایی گروههای مختلف پزشکی که در حوزه مبارزه با سرطان فعالیت دارند، کمک کند تا بیماران با اثربخشی بهتری درمان شوند.
وی افزود: محصولات تولیدی اخیر ما جزو تراز اول دنیا هستند. این افتخار را داریم که مردم ما از این داروها بهرهمند هستند.
رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که یافتههایی که در گذشته صورت گرفته بود، در حال تجزیه و تحلیل هستند و برای یافتن بهترین راهحل، دارو و شیوه درمان، در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یک یا دو رادیودارو وجود دارد که برای درمان ۳۰ نوع سرطان مؤثر است و این از افتخارات کشور ماست که امروز مردم ما از آنها بهرهمند هستند.
اسلامی گفت: خوشبختانه وزارت بهداشت ظرفیتها را گسترش داده است؛ در کشور سال ۱۴۰۰ تنها تعداد ۷ دستگاه پت اسکن وجود داشت که مردم باید در نوبت میماندند، در حال حاضر این تعداد از ۲۵ دستگاه عبور کرده و در اینده به ۵۰ دستگاه میرسد.
ا
سلامی ادامه داد: در چارچوب طرح جامع مقابله با سرطان، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفاهم حاصل شده است که ۵ مرکز سیکلوترون در سطح کشور بهعنوان قطبهای اصلی ایجاد شوند. دو مورد از این مراکز بر اساس درخواست وزیر محترم بهداشت، اولویت فوری دارند و در دستور کار قرار گرفتهاند. هرچند پیگیری تمام پنج مرکز در حال انجام است، اما دو مرکز مذکور با توجه به درخواست وزارت بهداشت، در اولویت اجرا قرار دارند تا مردم سراسر ایران بتوانند بهراحتی از خدمات سلامتی که سازمان انرژی اتمی ارائه میدهد، بهرهمند شوند.
وی افزود: این اقدام در حوزه داروهای هستهای نیز بسیار مؤثر بوده و میتوان آن را یک تحول بنیادین در سیستم سلامت کشور دانست.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به جنبه اقتصادی این موضوع، خاطرنشان کرد: درمانهای مبتنی بر این فناوری در صورت انجام در خارج از کشور، حداقل ۱۲ تا ۱۳ هزار دلار هزینه دارد، در حالیکه در داخل کشور با هزینهای بسیار پایینتر و غیرقابل مقایسه ارائه میشود. ضمن اینکه امروزه تمام مردم کشور به این خدمات دسترسی دارند. برای ایجاد این ظرفیت، حضور صنعت هستهای ضروری است. همانطور که در این کنفرانس نیز مطرح شد، نقطه آغاز این فعالیتها، فرآیند غنیسازی اورانیوم و تولید سوخت رآکتور است. بدون غنیسازی، تولید سوخت رآکتور امکانپذیر نبوده و بدون سوخت، جداسازی ایزوتوپهای پرتوزا برای تولید رادیودارو محقق نمیشود.
وی تأکید کرد: صنعت غنیسازی هستهای، پایه و اساس تولید رادیوداروها محسوب میشود و خوشبختانه امروز کشور ما از این ظرفیت استراتژیک و این نعمت الهی بهرهمند است.
اسلامی یادآور شد: در حال حاضر، ۷۲ نوع رادیودارو را بهصورت مستمر تولید و عرضه میکنیم و ۲۰ رادیودارو دیگر نیز در مراحل مختلف تحقیقاتی قرار دارند. در هفته پژوهشهای هستهای، رونماییهایی انجام شد که بر اساس خطمشیهای اتخاذ شده برای ارتقای برنامههای تشخیصی، با هدف دستیابی به دقت بالاتر، تصویربرداری مؤثرتر و هدفگیری دقیقتر طراحی شدهاند.
وی افزود: دو رادیوداروی جدید که اخیراً معرفی شدند، برای درمان انواع خاصی از سرطان پوست که دارای بدخیمی بالایی هستند، طراحی شدهاند. خوشبختانه در مراحل تحقیقاتی و آزمایشات اولیه بالینی، نتایج بسیار مطلوب و اثربخشی قابلملاحظهای داشتهاند. با توجه به روند توسعهای فعلی و همکاریهای صورت گرفته، این مسیر تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.
اسلامی در پایان گفت: هر رادیودارویی که زودتر به نتایج مثبت برسد، رونمایی خواهد شد. البته فرآیند آزمایشات بالینی باید گامهای زمانبر را طی کند و ما نمیتوانیم بدون تکمیل این مراحل، داروها را بهصورت رسمی معرفی نماییم. شاید دو سال پیش تنها پنج محصول در فهرست تولیدات دائمی ما وجود داشت، اما امروز این رقم به ۷۲ محصول رسیده و بهطور مستمر در حال افزایش است.
نظر شما