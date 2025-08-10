کسب رتبه هفتم دانشگاه علوم پزشکی سمنان در اهدای عضو

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حسین زاده با اشاره به آمار و رتبه کشوری اهدای عضو در سال قبل بیان کرد: با وجود جمعیت کمتر از نیم میلیون نفر در استان سمنان، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با شاخص pmp 26 و افزایش این شاخص از ۲۴ به ۲۶ نسبت به سال گذشته، موفق به کسب رتبه هفتم در بین ۶۳ مرکز فراهم‌آوری عضو کشور شده است. این موفقیت، نتیجه همراهی ارزشمند خانواده‌های اهداکننده و تلاش بی وقفه تیم‌های درمانی و هماهنگ‌کنندگان اهدای عضو در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۳ مورد اهدای عضو با رضایت خانواده‌ها در مناطق تحت پوشش دانشگاه انجام شد، بیان نمود: با توجه به شاخص pmp که بیانگر تعداد اهدای عضو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت است، دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بعد از تهران، مشهد، یزد و تربت حیدریه در جایگاه هفتم کشور قرار دارد؛ در حالی که شاخص کشوری ایران در سال گذشته ۱۴ بوده است.

معاون علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه سالانه حدود ۲۷ هزار بیمار در لیست انتظار پیوند عضو قرار دارند و روزانه بین ۷ تا ۱۰ نفر از این بیماران جان خود را به دلیل نرسیدن عضو از دست می‌دهند، تأکید کرد: اهدای عضو تنها راه درمان برای بسیاری از بیماران نیازمند قلب، کبد، ریه و سایر ارگان‌های حیاتی است. به جز کلیه، سایر ارگان‌ها فقط از بیماران دچار مرگ مغزی قابل اهداست. سالانه حدود ۸ هزار مرگ مغزی در کشور رخ می‌دهد که حداقل ۳ هزار نفر از این افراد قابلیت اهدای عضو دارند

حسین زاده افزود: مرگ مغزی، برخلاف کما، برگشت‌پذیر نیست و فرد دچار مرگ مغزی به هیچ عنوان به زندگی باز نخواهد گشت. اهدای عضو در این شرایط اقدامی خیرخواهانه و نجات‌بخش برای بیماران نیازمند است. در عین حال، این اقدام از نظر اقتصادی نیز مقرون‌به‌صرفه‌تر از درمان طولانی‌مدت با دارو و روش‌های حمایتی مانند دیالیز است.

وی ضمن اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در این حوزه گفت: یکی از دلایل اصلی عدم رضایت برخی خانواده‌ها، ناآگاهی نسبت به تفاوت مرگ مغزی با کماست. آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی صحیح می‌تواند آمار اهدای عضو را افزایش دهد. هر یک از ما شش برابر بیشتر احتمال دارد که در طول زندگی به دریافت عضو نیاز پیدا کنیم تا اینکه اهداکننده باشیم.

معاون علوم پزشکی سمنان در پایان خاطرنشان کرد: دریافت کارت اهدای عضو به سادگی و از طریق تلفن همراه و جستجوی عبارت کارت اهدای عضو در سامانه‌های معتبر مانند صفحه انجمن اهدای عضو ایرانیان و درگاه بیمارستان مسیح امکان‌پذیر است. داشتن این کارت ارزش فرهنگی و نماد حمایت از این فرهنگ نجات‌بخش را دارد، هرچند ارزش قانونی ندارد.