فتح الله توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط و الزامات ایران برای مذاکره با طرف‌های غربی، اظهار کرد: مذاکره یکی از ابزارها است و مذاکره باید در کنار اقدامات دیگر انجام شود، اما زمان، مکان و موضوع آن بسیار مهم است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: برای مثال، زمانی که مجلس قانون تصویب می‌کند که روابط ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تعلیق شود، باید این قانون به درستی اجرا شود و آژانس تاوان خیانت‌هایی را که به ایران کرده است، بپردازد. دولت و وزارت خارجه باید به قانون مصوب مجلس پایبند باشند و به خوبی این قانون را اجرا کنند.

وی با تاکید بر اینکه مذاکره باید چارچوب داشته باشد، گفت: اول اینکه ما مورد حمله قرار گرفتیم و از خودمان دفاع کردیم و کسی که حمله کرده باید تاوان و خسارت بدهد. مسئله مهم دیگر آن است که اصول ما نباید در مذاکرات زیر پا گذاشته شود.

توسلی با بیان اینکه حفظ ظرفیت غنی‌سازی برای ما اولویت ملی و خط قرمز است، تصریح کرد: ظرفیت و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست و به صراحت اعلام می‌کنیم که درباره این موارد گفتگو نخواهیم داشت.

وی گفت: در عین حال، ما اعلام کرده‌ایم که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیستیم و اگر هدف دشمن جلوگیری از ساخت بمب هسته‌ای است، ما هم این اطمینان را بارها به آنان داده‌ایم که جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال بمب اتم نبوده و نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اما اینکه گفته شود جمهوری اسلامی ایران به دنبال غنی‌سازی نباشد، این قابل پذیرش برای مردم نیست. درصد غنی‌سازی را هم خودمان تعیین می‌کنیم و باید بر اساس نیازهای کشور تعیین شود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران به قواعد بین‌المللی پایبند است. آنچه قابل مذاکره است، صرفاً مسائل هسته‌ای ایران و اطمینان دادن به دنیاست که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. بنابراین، مابقی مسائل مربوط به قدرت ملی ما اعم از حق غنی‌سازی و توان نظامی و موشکی، غیرقابل مذاکره است.