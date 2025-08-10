به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم حسینی به بارش‌های موسمی در این استان گفت: تا روز سه‌شنبه بارش‌های موسمی در بخش‌های از مناطق جنوبی فارس رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: پیرو هشدارهای صادر شده امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه شاهد بارش‌های نقطه‌ای در نقاط مختلف به‌ویژه جنوب استان بودیم.

مدیرکل هواشناسی فارس افزود: این بارش‌ها که به نام مونسون شناخته می‌شوند، لحظه‌ای هستند و گاهاً شدت دارند که می‌تواند همراه با وزش بادهای شدید و بارش‌های رگباری باشند.

حسینی گفت: امروز شاهد وزش باد شدید با سرعت ۱۲۶ کیلومتر بر ساعت در فراشبند بودیم که چند تابلو را به زمین انداخت.

وی ادامه داد: روز گذشته نیز در محمله ۳۸ میلی متر بارندگی داشتیم که این بارش‌ها تا دوشنبه و احتمالاً سه‌شنبه ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به وقوع رعدوبرق در کازرون تصریح کرد: این بارش‌ها معمولاً خسارت جدی ندارند اما کم و بیش سقوط تابلوها و یا شکستن لوله و موارد اینچنینی را شاهد بوده‌ایم.