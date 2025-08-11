منطقه سلفچگان ظرفیت پذیرش واحدهای صنعتی آلاینده جدید را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد شفیعی بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از چندین واحد صنعتی آلاینده در منطقه سلفچگان با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت موجود، اعلام کرد که در دهه‌های گذشته واحدهای صنعتی متعددی با استفاده از فناوری‌های قدیمی و بدون رعایت سند آمایش سرزمین در این منطقه شکل گرفته‌اند که این موضوع تبعات زیست‌محیطی گسترده‌ای به همراه داشته است.

وی در تشریح وضعیت منطقه افزود: تعداد زیادی از واحدهای صنعتی فعال در سلفچگان، به‌ویژه کارخانه‌های ذوب فلزات و صنایع شیمیایی، اگرچه برخی از آنها ممکن است حداقل استانداردهای زیست محیطی را رعایت کنند، اما در مجموع آلودگی‌های فراوانی در منطقه ایجاد کرده‌اند که سلامت محیط زیست و زندگی مردم را تهدید می‌کند.

معاون محیط زیست انسانی استان قم با تأکید بر ظرفیت محدود منطقه سلفچگان برای پذیرش بارگذاری صنعتی گفت: بدون شک این منطقه دیگر توان پذیرش واحدهای صنعتی جدید را ندارد و مسئولان باید به این هشدار زیست محیطی توجه ویژه کنند و تصمیمات کارشناسی برای مدیریت آلودگی‌ها اتخاذ نمایند.

شفیعی یکی از مشکلات اصلی در رفع معضلات زیست محیطی سلفچگان را نبود بازدارندگی کافی در جرایم زیست محیطی دانست و افزود: «متأسفانه جرایم و احکام صادره برای واحدهای آلاینده به حدی ناچیز است که نمی‌تواند انگیزه لازم را برای اصلاح فرآیندها ایجاد کند. این جرایم در بسیاری موارد کمتر از هزینه نصب فیلترها و تجهیزات مورد نیاز برای کنترل آلودگی‌ها است.

وی تأکید کرد که تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی موظف به رعایت کامل ضوابط و الزامات زیست محیطی هستند و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم با هرگونه ایجاد آلودگی آب، خاک و هوا بر اساس قوانین موجود برخوردی قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.

معاون محیط زیست انسانی استان قم در پایان گفت: حفظ سلامت محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی مردم اولویت اصلی اداره کل است و هیچ کوتاهی در اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات زیست محیطی پذیرفتنی نیست.