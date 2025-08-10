به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی، در بازدید از این رسانه به مناسبت روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت این روز، از تلاشهای خبرنگاران در پوشش اخبار حوزه محیط زیست قدردانی کرد.
وی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی در حوزههای زیستمحیطی، اظهار داشت: فعالیتهای زیستمحیطی نهتنها یک وظیفه اداری بلکه مسئولیتی ملی و اجتماعی است. امیدواریم در آینده با دعوت از خبرنگاران به عرصههای حفاظتشده، بتوانیم واقعیتهای موجود را بهتر به تصویر بکشیم و مردم را در جریان مسائل زیستمحیطی قرار دهیم.»
کریمی به حادثه اخیر آتشسوزی جنگلهای هلن اشاره کرد و گفت: از ابتدای حادثه تمامی محیطبانان و همکاران ما حضور پیدا کردند و تا مهار شدن آتش جانانه پای کار ایستادند.
وی با تأکید بر کمبود امکانات، تصریح کرد: نبود تجهیزات مدرن مانند هلیکوپترهای چندمنظوره موجب شده است که بخشهایی از منابع طبیعی استان دچار آسیب جدی شود. هزینه تأمین این تجهیزات در برابر ارزش درختان و منابع طبیعی بسیار ناچیز است و بازسازی جنگلها نیازمند سالها زمان و تلاش است.
کریمی با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر بحرانهای زیستمحیطی، از مسئولان کشوری و استانداری خواستند تا در تأمین تجهیزات و امکانات لازم، بهویژه در حوزه جنگلها و آتشسوزیها، اقدامات مؤثرتری انجام دهند تا استان در برابر حوادث طبیعی مقاومتر شود.
