برنج داخلی افزایش قیمت غیر متعارف داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران، گفت: ذخایر مصوبی که برای ما تثبیت شده است در همه موارد بیشتر از میزان مورد نیاز هم وجود دارد.

وی افزود: افزایش قیمت‌ها قانونی بوده و بر اساس قوانین افزایش قیمت‌ها را داشتیم. همچنین قیمت گذاری برای برنج وارداتی ثابت و مشخص است البته برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نیست.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: البته برنج داخلی افزایش غیر متعارف داشته که اکنون با ورود محصول جدید قیمت‌ها، در حال تعدیل است وبا محتکرین برنج که گزارش شده است با همکاری بسازمان تعزیرات برخورد می‌شود.

