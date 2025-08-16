  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

تحویل ۱۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در هفته دولت

تحویل ۱۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در هفته دولت

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از برنامه‌ریزی برای افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکونی شهری نهضت ملی مسکن در هفته دولت امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سهرابی معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از برنامه‌ریزی برای افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکونی شهری توسط بنیاد مسکن در هفته دولت امسال خبر داد و گفت: پیش‌تر رقم برنامه‌ریزی شده برای افتتاح واحدها پایین‌تر اعلام شده بود، اما با تکمیل بیشتر پروژه‌ها در زمان‌بندی اعلام شده، هم‌اکنون ۲۰ هزار و ۸۶ واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسئولیت بنیاد مسکن تکمیل شده است.

وی افزود: با افتتاح ۱۰ هزار واحد در هفته دولت، تعداد واحدهای بهره‌برداری شده نهضت ملی مسکن توسط بنیاد به ۳۰ هزار واحد خواهد رسید.

وی گفت: افزایش همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، یکی از عوامل اصلی تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن بوده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان تصریح کرد: هم‌اکنون ۲۲۰ هزار واحد مسکن شهری نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است و با پیشرفت‌های مختلف، این پروژه‌ها در سراسر کشور در حال اجرا است.

کد خبر 6561054
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها