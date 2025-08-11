رونمایی از دو کتاب جدید درباره اندیشه عرفانی امام خمینی(ره) در قم

به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب تازه منتشر شده مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) با عناوین «عارفانه‌های امام خمینی (ره) در صحیفه نور» و «زن در اندیشه عارفانه امام خمینی (ره)» در قم رونمایی شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد امین صادقی ارزگانی، نویسنده کتاب «زن در اندیشه عارفانه امام خمینی (ره)» گفت: مطالعه آثار امام خمینی (ره) به دلیل محتوای فلسفی، کلامی و عرفانی عمیق، کاری دشوار برای محققین حوزه اندیشه است.

وی افزود: پژوهشگران می‌توانند با سه رویکرد تحریر، تفسیری یا گزارشی به آثار امام بپردازند که رویکرد من تفسیری است؛ یعنی با توضیح و تبیین متن، درک محتوا را برای مخاطبان ساده‌تر می‌کنم.

صادقی ارزگانی ادامه داد: «آثار امام خمینی (ره) همچون حدیثی شیرین و پر مایه به زبان فارسی است که روایت آن به سادگی خود حدیث نیست و به گفته آیت‌الله فاضل لنکرانی، بسیاری از کلمات امام معجزه‌آساست که نشان‌دهنده عمق معنوی آثار ایشان است.

در بخش دیگری از نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا غفوریان، محقق حوزه اندیشه امام خمینی (ره)، ابراز کرد: شخصیت امام خمینی (ره) به شدت با عرفان گره خورده است و این ویژگی در تمامی نوشته‌ها و بیانات ایشان در حوزه فقه، سیاست، معارف و اعتقادات به وضوح دیده می‌شود.

وی افزود: امام خمینی (ره) در شناخت جامع معارف دینی از اصول تا فروع، از بنیادهای معرفت دینی تا مسائل عملی فردی، به شیوه‌ای منظم و متعادل عمل کرده‌اند؛ کاری که بدون شک آسان نیست. ایشان جایگاه ویژه‌ای برای عرفان و مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دین‌شناسی خود قائل بودند.

غفوریان تصریح کرد: ویژگی مهم آثار امام، جامعیت همراه با تعادل و هماهنگی میان موضوعات مختلف است که این رویکرد باید در میان مسئولان نیز برجسته‌تر شود.

این رونمایی با حضور علاقه‌مندان به مباحث فلسفی و عرفانی امام خمینی (ره) و محققان حوزه اندیشه ایشان برگزار شد و نقطه عطفی در انتشار آثار مربوط به ساحت عرفانی اندیشه امام به شمار می‌رود.