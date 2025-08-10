نشست صمیمی وزیر کشور با خبرنگاران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد. خانواده شهیدان رجب‌پور و باقری، از شهدای جنگ ۱۲ روزه، نیز در این مراسم حضور داشتند.

عموی شهیده فرشته باقری در این مراسم گفت: شهید فردی منظم و فوق‌العاده مسئولیت‌پذیر بود. حدود پنج سال در مؤسسه دفاپرس به‌عنوان خبرنگار فعالیت کرد و همکارانش همواره از نظم و ترتیب او یاد می‌کنند. نزدیک به پنج سال از مادرش درخواست داشت که اجازه دهد در راهپیمایی اربعین شرکت کند، اما به دلیل مسائل امنیتی این امکان فراهم نشد.

وی ادامه داد: هشت ماه پیش از شهادتش، محافظان خانواده شهید باقری اعلام کردند که او هر روز، از حدود شش و نیم صبح و نیز هنگام غروب، به پشت‌بام می‌رفت تا طبق روایتی به امام حسین (ع) عرض سلام کند؛ موضوعی که ما بعدها متوجه شدیم. رفت‌وآمدهایش بیشتر با مترو بود و هرگز از موقعیت خانوادگی خود به‌عنوان عضو خانواده یک مدیر ارشد دولتی برای استفاده از راننده شخصی بهره نبرد.

همسر شهید رجب‌پور، شهید رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه، نیز گفت: همسرم ۲۷ سال پیش وصیت‌نامه‌اش را نوشته بود و در آن ذکر کرده بود که دلم می‌خواهد به دست شقی‌ترین انسان روی زمین شهید شوم. بعد از شهادتش فهمیدم که او خادم افتخاری امام رضا (ع) بوده و حتی یک‌بار هم از این موقعیت برای دریافت غذای حضرت برای خانواده استفاده نکرد.

وی افزود: شهید رجب‌پور به مدت ۲۰ سال، کار دشوار سردبیری را در شیفت‌های شب انجام می‌داد، بدون آنکه حکم رسمی سردبیری دریافت کند، و همیشه می‌گفت: الحمدلله. او پیرو ولی‌فقیه بود و از بیستم هر ماه در اسنپ کار می‌کرد. همیشه نمازش را اول وقت می‌خواند. همسرم انسانی خاص بود، حق کسی را ضایع نکرد و هیچ بدهی یا حقی بر گردنش باقی نگذاشت.