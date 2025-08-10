مؤمنی: نگاه مهاجرستیزی نداریم؛ ۷۰ درصد اتباع خودمعرف بودند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در نشست صمیمی با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، گفت: روز خبرنگار را به همه خبرنگاران سخت‌کوش، متعهد و پرتلاش تبریک می‌گویم. همچنین خدمت خانواده‌های معزز شهید باقری و شهید رجب‌پور که در این نشست حضور دارند خیرمقدم عرض می‌کنم. یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، اعم از زنان، مردان، کودکان، دانشمندان و فرماندهان شهید که برای میهن به شهادت رسیدند را گرامی می‌داریم.

وی افزود: بارها در جریان جنگ ۱۲ روزه به این موضوع فکر کردم که سه عامل بسیار مهم در پیروزی ایران نقش داشت که یکی از آنها همبستگی ملی بود. این همبستگی شگفتی بزرگی برای جهان ایجاد کرد؛ همه مردم، فارغ از هر حزب، جناح و تفکر، در تشییع پیکر شهدا حضور یافتند و حرکت رژیم صهیونیستی را محکوم کردند که این دستاورد بزرگی محسوب می‌شود. دشمن روی ناامنی‌های داخلی حساب کرده بود اما ملت بزرگ ایران همبستگی خود را به نمایش گذاشت.

وزیر کشور تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب با فرماندهی مقتدرانه خود به سرعت صحنه را تغییر دادند و با دفاع جانانه نیروهای مسلح و اقداماتی که شهدا انجام دادند که آثارشان همچنان باقی است توان دفاعی ایران تقویت شد. دشمن تصور می‌کرد ظرف یکی دو هفته کار را به پایان می‌رساند، اما این اتفاق نیفتاد. بخش زیادی از این تصویرسازی و روشنگری، حاصل تلاش‌های شما اصحاب رسانه است و همه رسانه‌ها در ایجاد این همبستگی و دفاع جانانه نقش بزرگی داشتند.

مؤمنی با اشاره به نشست خود با احزاب مختلف در وزارت کشور یادآور شد: تصویرسازی از این همبستگی کار آسانی نبود و به نظر من نمره خبرنگاران در این زمینه بسیار بالاست. جا دارد یک تشکر ویژه از همه شما خبرنگاران داشته باشم.

وزیر کشور در بخشی از سخنان خود عنوان کرد: این گلایه و انتقاد را می‌پذیریم که نشست‌های ما با خبرنگاران کم است و این موضوع ترمیم خواهد شد. این انتقاد کاملاً به‌جا است. من خاطرات خوبی با خبرنگاران دارم و هیچگاه خاطره بد یا ضعفی از آنان نداشته‌ام. طبیعی است که وظیفه خبرنگاران پرسشگری است و ما نباید به آنها بگوییم چه سوالی مطرح کنند؛ وظیفه ما نیز پاسخگویی است.

مؤمنی تصریح کرد: وزارت کشور در بسیاری از وقایع به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارد و از حمایت‌های شما در مأموریت‌های وزارت کشور صمیمانه سپاسگزارم. در حوزه اتباع خارجی نیز حمایت‌های بسیار خوبی صورت گرفته است. ما با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستانی‌های عزیز، مشترکات تاریخی و دینی فراوانی داریم و آنها زحمات زیادی در ایران می‌کشند، اما هر کشور قوانین خاص خود را دارد و کشور ما بیش از این ظرفیت پذیرش مهمانان را ندارد.

وی ادامه داد: چند روز پیش کمیساریای عالی سازمان ملل به ایران آمد و اعلام کرد که با اتباع غیرمجاز با حفظ عزت و احترام برخورد می‌شود. تا کنون بیش از یک میلیون و صد هزار نفر از اتباع غیرمجاز در سال ۱۴۰۴ از کشور خارج شده‌اند و ما نگاه مهاجرستیزی نداریم؛ ۷۰ درصد از این اتباع خودمعرف بودند.

وزیر کشور همچنین گفت: با خروج اتباع غیرمجاز، تراکنش خرید نان در سراسر کشور شاهد کاهش ۶ درصدی بوده است. همچنین در موقعیت‌های شغلی نیز تغییراتی رخ داده است.

مؤمنی خطاب به خانواده شهیدان رجب‌پور و باقری بیان کرد: شما تنها نیستید و امیدواریم همواره راه شهیدان ادامه یابد.