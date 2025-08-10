به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در نشست با رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر با تأکید بر جایگاه علمی و فرهنگی این شهرستان اظهار کرد: با توجه به سابقه درخشان دشتی در حوزه علم و تربیت نیروی انسانی، رسالت حضور دانشگاه فرهنگیان در جهت تربیت نیروی انسانی حوزه فرهنگ و آموزش در این شهرستان اجتناب ناپذیر و یک ضرورت است.

فرماندار دشتی افزود: راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان در شهرستان با سابقه و پیشینه قبلی وجود دانشسرا و تربیت معلم خورموج و نقش آن در تأمین نیروی انسانی در حوزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از قطب‌های این حوزه در استان از مطالبات جدی مردم و فرهنگیان است که لازم است هر چه سریع‌تر محقق شود و آمادگی همه گونه همکاری در این زمینه را داریم.

وی بیان کرد: در کنار این موضوعات، با توجه به تغییرات ساختاری دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور، امیدواریم روند تحقق این مطالبه تسریع شود.

مقاتلی با اشاره به نگاه مثبت در سطح استان نسبت به ایجاد دانشگاه فرهنگیان در دشتی، خاطرنشان کرد: به عنوان مدیر ارشد شهرستان عنوان می‌کنم همه ظرفیت‌های شهرستان برای تحقق این خواسته مهم پای کار خواهند بود چرا که حضور دانشگاه فرهنگیان می‌تواند بخشی از کمبودها و نواقص آموزش و پرورش منطقه را برطرف کند.