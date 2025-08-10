سرمست: پیگیر بازگشت درآمدهای مالیاتی مس سونگون به استان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی عصر یکشنبه اظهار کرد: در سفر آقای همتی، وزیر اقتصاد وقت به استان، پیگیری‌هایی در زمینه بازگشت عوائد ناشی از معدن مس سونگون و گردش درآمدهای مالیاتی در استان داشتیم و قول‌های مساعدی داده شد.

وی افزود: در جلسه اخیر با وزیر فعلی اقتصاد نیز از جمله محورهای اصلی مطرح شده، بازگشت درامدهای مالیاتی به استان از محل عوائد مجتمع مس سونگون، تکمیل زنجیره ارزش به ویژه صنایع پایین دستی و شهرک مس بود.

وی با بیان این‌که سهم استان از ارزش افزوده معدن مس سونگون در سال‌های گذشته تحقق نیافته است، گفت: امیدواریم که امروز با افزایش سهم خود از ذخایر مس و فعالیت‌های معدنی بتوانیم سهم اصلی خود را دریافت کنیم.

سرمست افزود: پیشنهاداتی در رابطه با ساماندهی معادن طلا در قالب هلدینگ طلای ایران برای بهره وری مناسب و ساماندهی با توجه به حفاری‌های غیرمجاز نیز داده شده است.