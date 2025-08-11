  1. استانها
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

۵۰ درصد ذخایر مس ایران در آذربایجان‌شرقی قرار دارد

تبریز- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد ذخایر مس کشور در استان ما واقع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز دوشنبه در نشست مشترک اتاق بازرگانی تبریز که با موضوع بررسی وضعیت معادن استان با حضور رئیس هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران اظهار کرد: توسعه معادن و صنایع معدنی می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در این منطقه داشته باشد و صدور مجوز برای فعالیت بخش خصوصی در تأمین نیاز استان به کنسانتره را خواستار هستیم.

وی از صدور ۲۰۰ پروانه اکتشاف و ۵۶ گواهی کشف و ۳۱۰ فقره بسته مزایده در استان خبر داد و گفت: آذربایجان‌شرقی، رتبه‌ی سوم طلای کشور را دارد و ۹ محدوده معدنی دیگر به معادن طلای استان در آینده اضافه می‌شود.

