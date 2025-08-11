رویداد ویژه هوش مصنوعی در استان سمنان فراخوان داد

محسن نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه فراخوان پذیرش ایده‌ها، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های فناور و نوآور در حوزه مختلف فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی صادر شد، تاکید کرد: این رویداد به زودی برگزار خواهد شد.

وی افزود: محورهای مورد نظر این رویداد هوش مصنوعی و مهندسی داده، هوش مصنوعی و حوزه پدافندی، هوش مصنوعی و رباتیک، هوش مصنوعی و تشخیص پزشکی و هوش مصنوعی و تولید محتوای دیجیتال است.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان ادامه داد: هوش مصنوعی و صنعت بازی سازی، هوش مصنوعی و مارکتینگ، هوش مصنوعی و حوزه آموزش، هوش مصنوعی و کاربرد ویژه در کشت و صنعت‌های کشاورزی، هوشمندسازی و تحول دیجیتال، بلاکچین و رمز ارز و اینترنت اشیا دیگر محورهای این رویداد است.

نظری همچنین گفت: اعطای حمایت ویژه پارک استان تا سقف ۱۰ میلیارد ریال برای ایده‌ها و طرح‌های منتخب از جمله مشوق‌های این رویداد خواهد بود.

وی افزود: در این رویداد طرح‌های با TRL بالای چهار در اولویت جدی هستند از سوی دیگر ارائه خدمات کارگزاری تخصصی توسط پارک استان به طرح‌های منتخب انجام خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان همچنین گفت: مهلت ثبت‌نام ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شده است.