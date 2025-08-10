  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

چت جی پی تی۵ کاربران را جذب نکرد

پس از راه اندازی چت جی پی تی ۵، جدیدترین مدل هوش مصنوعی اوپن ای آی، عده ای از کاربران خواستار بازگشت مدل چت جی پی تی ۴o شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، آنها درباره کیفیت نوشتن در مدل به روز رسانی شده هوش مصنوعی گله داشتند و برخی دیگر حتی به خاطر از دست دادن چت جی پی تی ۴o که به گفته عده ای مانند دوست و همراز شده بود، ناراحت بودند.

اوپن ای آی در جدیدترین به روز رسانی هوش مصنوعی خود که چت جی تی ۵ را هوشمندترین، سریع ترین و مفید ترین مدل موجود معرفی می کند، گزینه انتخاب بین مدل ها را حذف کرده و به طور پیش فرض از چت جی پی تی ۵ استفاده می کند. چت جی پی تی جدید از یک روتر بلادرنگ(real-time router) استفاده می کند که بین یک مدل کارآمدتر برای پاسخگویی به سوالات ساده و یک نسخه استدلالی عمیق تر برای پاسخ دادن به درخواست های پیچیده تر، تغییر می کند.

به گفته سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی اوپن ای آی، راه اندازی اولیه این مدل با چالش هایی روبرو و سبب شد که چت جی پی تی ۵ احمق تر به نظر بیاید. از سوی دیگر آلتمن همچنین یک جلسه پرسش و پاسخ زنده در شبکه اجتماعی ردیت برگزار کرد تا چشم انداز دقیق تری از تغییر در مدل هوش مصنوعی جدید فراهم کند.

آلتمن در ردیت در پاسخ به سوالی گفت کیفیت نوشتن چت جی پی تی ۵ بهتر از مدل های قبلی است اما از کاربر پرسید این امر درست است یا خیر. برخی کاربران ردیت در پاسخ هایشان نوشتند که به نظر آنها چت جی پی تی ۵ بی‌روح و بسیار بدتر بوده و پاسخ‌ها را کوتاه و خشک می‌دهد. آلتمن در واکنش به این اعتراض در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اوپن ای آی به مشترکان نسخه پلاس اجازه خواهد داد بین استفاده از چت جی پی تی ۵ یا چت جی پی تی ۴o انتخاب کنند.

بازگشت چت جی پی تی ۴o با استقبال روبرو شد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که اوپن ای آی نسخه قدیمی تر را برای همیشه در دسترس نگه دارد.

شیوا سعیدی

