هشدار سطح زرد هواشناسی کرمانشاه؛ احتمال رگبار، رعدوبرق در شرق استان

کرمانشاه-مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با صدور هشدار سطح زرد از تقویت نسبی شرایط ناپایدار جوی در استان خبر داد و گفت: این شرایط می‌تواند سبب بروز رگبار موقت باران در نیمه شرقی استان شود.

علی محمد زورآونددر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های هواشناسی، از روز گذشته شنبه ۱۸ مرداد تا روز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴، شاهد تقویت نسبی شرایط ناپایدار جوی در سطح استان خواهیم بود که عمدتاً نیمه شرقی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: شهرستان‌های سنقر، کنگاور، صحنه، کرمانشاه و هرسین بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند داشت و در این مناطق وقوع رگبارهای پراکنده و موقت باران، احتمال رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند با بیان اینکه این شرایط جوی می‌تواند پیامدهایی به همراه داشته باشد، گفت: احتمال لغزندگی جاده‌ها، شکستن شاخه درختان و بروز خسارت به سازه‌های بلند و موقت از جمله موکب‌ها از مهم‌ترین مخاطرات این وضعیت است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به کشاورزان توصیه می‌شود نسبت به محافظت از محصولات کشاورزی در فضای باز اقدام کرده و صاحبان گلخانه‌ها و سازه‌های بلند و موقت از استحکام آن‌ها اطمینان حاصل کنند. همچنین رانندگان با رعایت احتیاط کامل، به‌ویژه در جاده‌های لغزنده، تردد کنند و شهروندان در صورت وقوع صاعقه از قرار گرفتن در فضاهای باز خودداری نمایند.

وی همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی به زائران و مسافران در حال عبور از محورهای استان از طریق رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: هماهنگی لازم برای کاهش خسارات احتمالی باید در دستور کار همه نهادهای مرتبط قرار گیرد.

