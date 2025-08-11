به گزارش خبرگزاری مهر، جمال شمس، با اشاره به اینکه ماده مخدر حشیش، گُل، وید، علف یا ماری‌جوانا برگ‌ها و گل‌های خشک شده گیاه «کانابیس ساتیوا» یا «کانابیس ایندیکا» هستند، اظهار کرد: داخل این گیاه ماده مخدر وجود دارد و بسته به اینکه از کجای گیاه استفاده شود، نام‌های مختلفی برای آن استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: اگر از برگ خشک شده این گیاه استفاده شود به آن علف یا گراس هم می‌گویند.

شمس با اشاره به اینکه تولیدکنندگان مواد مخدر برای بخش‌های مختلف بوته کانابیس ساتیوا، نام‌های مختلفی می‌گذارند تا جذابیت آن برای مصرف کنندگان بیشتر شود، خاطرنشان کرد: صمغ این گیاه، حشیش یا ماری‌جوانا است، وید وبنگ هم بخش‌های دیگر این گیاه محسوب می‌شود و اگر سن گیاه بالاتر رود و گل بدهد به آن گل می‌گویند.

این متخصص روانپزشکی تاکید کرد: گل، حشیش، ماری جونا، گراس، بنگ ووید، همه و همه از یک ماده اعتیادآور تهیه می‌شود ولی نکته اینجاست که کسانی که مواد مخدر را تهیه و تولید می‌کنند با نام‌های خاص و اشکال مختلفی این فرآورده را عرضه می‌کنند و تنها هدفشان فروش و توسعه این محصولات است.

به گفته شمس، بسیاری از افراد آگاهی کافی از این ماده اعتیاد آور ندارند، خیلی از کسانی که گل استفاده می‌کنند موقعی که به آنها می‌گوئیم این ماده همان حشیش یا ماری جوآنا است، تعجب می‌کنند.

وی با بیان اینکه تمام موادی که مورد سوءمصرف قرار می‌گیرند، اعتیادآور بوده و وابستگی ایجاد می‌کنند، نسبت به استفاده از این مواد هشدار داد: فرآورده‌های گیاه کانابیس ایندیکا، شیمیایی هستند، این گیاه در عملکرد مغز تغییراتی ایجاد می‌کند.

این متخصص روانپزشکی با تاکید بر اینکه گل، کراک، شیشه، کوکائین، همه و همه خاصیت اعتیادآوری دارند و افراد برای رسیدن به احساس لذت یا سرخوشی از آن استفاده می‌کنند ادامه داد: مواد مضری از طریق این مواد در مغز آزاد می‌شود که نتیجه اولیه آن ایجاد احساسی خوشایند و لذت است، همین مسئله شروع داستان بی‌انتها و مخرب اعتیاد است.

شمس نسبت به افزایش مصرف گل، حشیش، ماری‌جوانا و سایر مشتقات این گیاه در سراسر دنیا هشدار داد و گفت: بعد از سیگار پرمصرف‌ترین ماده مخدر در دنیا همین ماده یعنی حشیش یا ماری جوآنا و یا گل است و متأسفانه باید گفت مصرف آن بین نوجوانان و جوانان بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: تأسف بیشتر زمانی است که بسیاری از افراد اصلاً نمی‌دانند چه ماده خطرناکی را استفاده می‌کنند.

شمس با بیان اینکه زمان تخریب سلول‌های مغزی و بروز نشانه‌های روان‌پریشی در افراد مختلف متفاوت است، ادامه داد: این تداوم مصرف در افراد مختلف تفاوت دارد، برخی به لحاظ ژنتیکی استعداد ابتلاء دارند و با چند بار مصرف تا آخر عمر دچار روان پریشی و جنون می‌شوند و باید مادام‌العمر دارو مصرف کند ولی نهایتاً پایان این مسیر چیزی جز بیماری و تباه شدن عمر نیست.

وی با اشاره به این نکته که برخی فکر می‌کند گل یا حشیش و سایر فرآورده‌ای اعتیادآور خطرناک نیست، توضیح داد: بسیاری از افراد تریاک را به عنوان الگوی ماده اعتیادآور که به محض عدم مصرف نشانه‌های جسمی دارد می‌شناسند، بنابراین ناخودآگاه اگر ماده‌ای را مصرف کنند و بعد از مدتی آن را کنار بگذارند، اگر دچار علامت‌های فیزیکی نشوند فکر می‌کنند این ماده اعتیادآور نیست، در واقع شاید این مواد وابستگی جسمی و فیزیولوژیکی نداشته باشد ولی وابستگی روانی بسیار جدی و خطرناک است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در برخی کشورها مثل کانادا و آمریکا و یا برخی اماکن به خصوص در اروپا استفاده از برخی مواد مخدر و اعتیادآور مجاز است، گفت: همه می‌دانیم که سیگار مضر است ولی همچنان مردم به صورت آزادانه در اماکن عمومی از آن استفاده می‌کنند، بنابراین این نکته در استفاده از مواد اعتیادآور هم مصداق دارد، قطعاً دست‌های آشکار و پنهانی پشت این قضیه هستند که برخی دولت‌ها و سیاستگذاران قوانین سفت و سختی برای پیشگیری از آن لحاظ نمی‌کنند، ضمن این‌که پولی که از راه این صنعت مخرب ایجاد می‌شود قابل توجه است.

شمس تاکید کرد: پیشنهاد اصلی این است که "هیچکس به فکر ما نیست جز خود ما"، در درجه دوم یکی از علل مهم مصرف مواد مخدر کنترل اجتماعی است، اگر کنترل اجتماعی مثل اعمال مالیات و مجازات سخت برای تولیدکنندگان اجرا نشود قطعاً مصرف مواد بالا رفته و کنترل فردی هم مشکل‌تر خواهد شد.

وی به والدین توصیه کرد: مهمترین عامل پیشگیری و عدم مصرف مواد اعتیادآور برای فرزندانتان، کسب مهارت‌های فرزندپروری است، در آموزش مهارت‌های فردی، کنترل‌گری از سوی خود فرد تقویت می‌شود و شخص یاد می‌گیرد که زمانیکه ماده‌ای برای او مضر است چگونه در برابر آن ایستادگی کند و به طور کلی چگونه از لذت‌های آنی چشم‌پوشی کند.

شمس ادامه داد: اگر خانواده‌ها اصول فرزندپروری را بدانند، کودک خود را در محیطی پرورش می‌دهد که هوش هیجانی او ارتقا پیدا کند، همین موضوع مصرف مواد مخدر و ناهنجاریهای اجتماعی را کاهش خواهد داد.

وی نسبت به ایجاد اختلالات مغزی در مصرف کنندگان مواد مخدر هشدار داد و گفت: برای مثال مراجعه کننده‌ای داشتم که دنبال مصرف گل دچار اختلالات تفکر شده بود، این فرد ۱۵۵ روز فقط یک نوع غذا مصرف می‌کرد و حاضر نبود هیچ ماده غذایی دیگری استفاده کند، حتی سیگار این فرد را فقط باید اعضای خانواده تهیه می‌کردند و افکار توهم‌زا شرایط این فرد را وخیم‌تر کرده بود.

هذیان، درگیری با خانواده، روان پریشی و توهم توطئه تنها گوشه‌ای از عارضه‌های استفاده از مواد مخدری مثل گل، حشیش، ماری‌جوانا و سایر مشتقات گیاه کانابیس ساتیوا بود که این روانپزشک به آن اشاره کرد.

وی توصیه کرد: اگر به هر دلیل تحت فشار زندگی قرارگرفته‌اید یا غمگین هستید و یا هر مشکلی دارید، قطعاً مسیرهای ساده‌تر و مطمئن‌تری برای بهبود شرایطتان وجود دارد، مصرف هر ماده اعتیادآوری از سیگار گرفته تا الکل و یا حشیش جز اینکه وضعیت را وخیم‌تر کند، آورده دیگری برای شما نخواهد داشت.