به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در جلسه کمیته مدیریت و کنترل فضای مجازی ذیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی استان برگزار شد، اظهار کرد: مواد مخدر منشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی و اعتیاد نقطه آغاز بسیاری از جرایم و جادهصافکن انواع ناهنجاریهای اجتماعی است.
وی ادامه داد: هرگونه برنامهریزی و اقدام با اولویت پیشگیری بر مقابله، یک سرمایهگذاری بلندمدت برای سلامت، امنیت و عدالت در جامعه محسوب میشود، بنابراین انتظار میرود اقدامات در این حوزه به صورت جامع، هدفمند، هماهنگ و مستمر انجام گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین افزود: فضای مجازی همانقدر که میتواند بستر تهدیداتی نظیر تبلیغ، فروش، آموزش مصرف و ترویج مواد مخدر باشد، با برنامهریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاهها میتواند به ابزار قدرتمندی برای فرهنگسازی، آموزش و پیشگیری تبدیل شود.
وی در تشریح راهکارهای افزایش اشراف اطلاعاتی افزود: با رصد مستمر کلیدواژهها، هشتگها، گروهها و صفحات مشکوک و شناسایی و تحلیل محتوای مجرمانه توسط پلیس فتا، و اقدام سریع با هماهنگی دستگاه قضائی، میتوان جرایم مرتبط با مواد مخدر در فضای مجازی را به سرعت شناسایی و مهار کرد. همچنین گزارشدهی مستمر از وضعیت موجود، تصمیمگیریهای آینده را دقیقتر و اثربخشتر میکند.
فولیان همچنین با انتقاد از پراکندهکاری در برخی فعالیتهای رسانهای، بر برنامهریزی منسجم، آموزش هدفمند تولیدکنندگان محتوا و اجرای کمپینهای هماهنگ در سطح استان تأکید کرد و افزود: همافزایی نهادهای مسئول و ظرفیتسازی در میان فعالان رسانهای و کاربران فضای مجازی، مسیر تولید محتوای واحد و منسجم را هموار میکند و میتواند به کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر کمک کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان بر لزوم استمرار جلسات، تقویت هماهنگی میان دستگاهها، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و استفاده بهینه از بودجههای حوزه پیشگیری تأکید کرد.
