  1. سلامت
  2. تغذیه
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۲

ضرورت مصرف آب بسته‌بندی در پیاده‌روی اربعین

ضرورت مصرف آب بسته‌بندی در پیاده‌روی اربعین

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، بر اهمیت استفاده از آب بسته‌بندی در مراسم پیاده‌روی اربعین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر گفت: با توجه به شرایط خاص مراسم پیاده‌روی اربعین، از جمله گرمای هوا، ازدحام جمعیت و احتمال آلودگی منابع آب، زائران باید حتماً از آب‌های بسته‌بندی دارای نشان کیفیت و پروانه بهداشتی استفاده کنند.

وی افزود: مصرف آب از منابع ناشناس و غیربسته‌بندی می‌تواند منجر به انتقال بیماری‌های عفونی نظیر وبا و اسهال شدید شود که در برخی موارد حتی ممکن است به شوک و خطر جانی منجر شود.

بهفر با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی و غذایی در این سفر معنوی، توصیه کرد: زائران از مصرف آب و غذاهای تهیه‌شده توسط افراد یا مراکز غیرمجاز خودداری کنند و در صورت بروز علائمی مانند اسهال، استفراغ یا تب، فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنند.

وی همچنین بر همراه داشتن آب بسته‌بندی و شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون تأکید کرد تا از بروز بیماری‌های گوارشی و عفونی پیشگیری شود.

کد خبر 6556932
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها