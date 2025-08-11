به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر گفت: با توجه به شرایط خاص مراسم پیادهروی اربعین، از جمله گرمای هوا، ازدحام جمعیت و احتمال آلودگی منابع آب، زائران باید حتماً از آبهای بستهبندی دارای نشان کیفیت و پروانه بهداشتی استفاده کنند.
وی افزود: مصرف آب از منابع ناشناس و غیربستهبندی میتواند منجر به انتقال بیماریهای عفونی نظیر وبا و اسهال شدید شود که در برخی موارد حتی ممکن است به شوک و خطر جانی منجر شود.
بهفر با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت فردی و غذایی در این سفر معنوی، توصیه کرد: زائران از مصرف آب و غذاهای تهیهشده توسط افراد یا مراکز غیرمجاز خودداری کنند و در صورت بروز علائمی مانند اسهال، استفراغ یا تب، فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنند.
وی همچنین بر همراه داشتن آب بستهبندی و شستوشوی مکرر دستها با آب و صابون تأکید کرد تا از بروز بیماریهای گوارشی و عفونی پیشگیری شود.
