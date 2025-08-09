تشدید نظارت بر خروج دارو از مرز چذابه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ممتحنی با اشاره به اهمیت حفظ زنجیره توزیع ایمن دارو اظهار کرد: بهمنظور جلوگیری از خروج غیرقانونی دارو و ارتقای سلامت عمومی، تیمهای نظارتی متشکل از نمایندگان گمرک و کارشناسان غذا و داروی اهواز، بازرسیهای دقیق و جامعی را بر اقلام دارویی همراه زائران در مرز چذابه انجام میدهند.
وی افزود: این نظارتها بر اساس شیوهنامههای اجرایی و با هدف پیشگیری از سوءاستفاده و اطمینان از رعایت کامل قوانین مربوط به حملونقل دارو، بهویژه داروهای خاص و کنترلشده، بهصورت مستمر اجرا میشود.
این اقدام در راستای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از قاچاق داروهای حساس صورت میگیرد و نشاندهنده تعهد نهادهای مسئول به تأمین امنیت دارویی در مناطق مرزی است.
