فناوری نانو در خدمت سلامت زائران اربعین

معاون اداره کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو گفت: فناوری نانو می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سلامت زائران داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، کلثوم خیرالله‌ی با تأکید بر اهمیت ایمنی زنجیره تأمین غذا در مراسم‌های پرجمعیت مانند پیاده‌روی اربعین، افزود: بسته‌بندی‌های فعال مبتنی بر فناوری نانو می‌توانند نقش مؤثری در حفظ سلامت زائران داشته باشند؛ چرا که این نوع بسته‌بندی‌ها باعث افزایش ماندگاری مواد غذایی و کاهش احتمال فساد می‌شوند.

وی توضیح داد: در شرایطی که مواد غذایی در مسیرهای طولانی و در معرض گرما و رطوبت قرار دارند، استفاده از بسته‌بندی‌های نانویی با ویژگی‌هایی مانند خاصیت آنتی‌باکتریال، جذب رطوبت و جلوگیری از اکسیداسیون، می‌تواند مانع از فاسد شدن زودهنگام محصولات شده و ایمنی تغذیه زائران را تأمین کند.

خیرالله‌ی ادامه داد: استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه بسته‌بندی نه تنها کیفیت مواد غذایی را حفظ می‌کند، بلکه موجب کاهش ضایعات و مدیریت بهتر منابع نیز می‌شود. مراسم اربعین می‌تواند بستری مناسب برای آزمون و گسترش این فناوری‌ها در مقیاس گسترده‌تر در کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد علمی و نوآورانه در بسته‌بندی مواد غذایی به‌ویژه در مواقع اوج مصرف مانند مراسم اربعین، نشان‌دهنده لزوم تلفیق علم و مدیریت در خدمت سلامت عمومی است.

معاون اداره کل آزمایشگاه مرجع تأکید کرد: سازمان غذا و دارو از طرح‌ها و نوآوری‌هایی که به ارتقا ایمنی و کیفیت فرآورده‌های غذایی کمک کنند، حمایت می‌کند و آماده همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه است.

