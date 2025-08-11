پرونده سنجش ۹۷ درصد نو آموزان استان سمنان تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانا امینیان صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه طرح سنجش نو آموزان از آبان ماه سال گذشته در استان آغاز شده است، ابراز داشت: این طرح تا خرداد ماه سال جاری ادامه دار بوده است.

وی با بیان اینکه ۹ هزار و ۹۵۳ نوآموز برای سنجش نوبت‌گیری کردند، افزود: از این تعداد ۹ هزار و ۶۷۵ نوآموز مورد ارزیابی واقع شدند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان سمنان با بیان اینکه پرونده سنجش ۹۷ درصد نو آموزان استان تکمیل شده است، ابراز داشت: سنجش مابقی نوآموزان در دست اجرا است.

امینیان در ادامه تصریح کرد: طرح سنجش در واقع ارزیابی سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش‌دبستانی سال تحصیلی جاری است.

وی افزود: استان سمنان توانست در اجرای برنامه سنجش آمادگی تحصیلی نوآموزان سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در جمع استان‌های برتر کشور قرار گرفته و جایگاه سوم را از آنِ خود کند.