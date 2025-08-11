خیال راحت پرسپولیس از هافبک بازیساز مورد اطمینان هاشمیان

به گزارش خبرنگار مهر، کادرفنی تیم فوتبال پرسپولیس با نزدیک شدن به شروع رقابت‌های لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در حال انتخاب ترکیب اصلی خود برای هفته‌های ابتدایی است.

پرسپولیس که با تغییرات قابل توجهی در کادرفنی و بازیکنان خود دست و پنجه نرم می‌کند در انتظار رونمایی از ترکیبی است که با حضور نفرات جدید نظیر: پیام نیازمند، تیوی بیفوما، رضا شکاری، امین کاظمیان، مجتبی فخریان، محمدحسین صادقی، حسین ابرقویی و سرژ اوریه تقویت شده است.

حالا وحید هاشمیان سرمربی سرخپوشان پایتخت با توجه به خروج الکسی گندوز، ایوب العملود، مسعود ریگی، سعید صادقی، فرشاد فرجی، عیسی آل کثیر و گئورگی گولسیانی از لیست بازیکنان، باید بهترین ترکیب را برای تیمش انتخاب کند.

هاشمیان برای اینکه بتواند تعادل در دفاع و حمله را به خوبی ایجاد کند حساب ویژه‌ای روی استفاده از هافبک‌های خود باز کرده است و در بین آنها نیز بازیکنی که بتواند طراحی حملات را به خوبی انجام دهد برایش اهمیت فراوان دارد.

هاشمیان از بین گزینه‌های موجود، تصمیم دارد رضا شکاری را به عنوان هافبک بازیساز همراه با نفراتی همچون میلاد سرلک بازی دهد اما برای سرمربی جوان سرخ‌ها مهم است که بازیکن بازیساز دور از مصدومیت باشد تا بتواند هفته‌های متوالی در ترکیب قرار بگیرد.

این در حالی است که شایعاتی درباره مصدومیت‌های خفیف متوالی شکاری در تمرینات پیش فصل مطرح شد اما کادر پزشکی به سرمربی تیم گزارش سلامتی او را داده است تا این بازیکن هیچ مشکلی برای بازی کردن نداشته باشد و خیال هاشمیان نیز برای استفاده از این بازیکن به عنوان یکی از هافبک‌های طراح و نفوذی پرسپولیس در هنگام حمله به سمت دروازه حریفان راحت شود.