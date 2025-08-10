خبر خوش فدراسیون به مدیرعامل پرسپولیس؛ قرارداد پیام ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز جلسه طولانی را در مرکز ملی برگزار کرد تا در خصوص تغییرات نقل و انتقالاتی مربوط به تیم‌های لیگ برتری تصمیم‌گیری شود.

طبق اعلام امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، باشگاه‌ها می‌توانند ۳۰ درصد افزایش مبلغ سقف قرارداد خود را به طور کلی افزایش دهند. در حقیقت برای کارگروه نظارت بر سقف بودجه قراردادها که به عنوان ناظر بر قراردادها فعالیت می‌کند مجموع منظور شده برای افزایش مبلغ قرارداد باشگاه اهمیت دارد و دیگر مهم نیست یک بازیکن چند درصد بر قراردادش نسبت به سال گذشته اضافه می‌شود.

خبر خوشحال کننده برای رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که علاوه بر ثبت قرارداد خریدهای جدید خود نظیر پیام نیازمند یا تیوی بیفوما می‌تواند کارت بازی آنها را نیز دریافت کند.

به طور مثال پیام نیازمند که پس از پایان همکاری با سپاهان اصفهان، قراردادی دوساله با پرسپولیس امضا کرد، رقم پایه قراردادش برای سال اول ۶۶ میلیارد تومان و برای سال دوم ۷۹ میلیارد تومان است که در طول هر فصل ۲۰ درصد آپشن نیز برای او در نظر گرفته شده است. طبق این قرارداد، در صورتی که پیام نیازمند در ۵۱ درصد بازی‌ها در ترکیب پرسپولیس حضور داشته باشد، ۱۰ درصد و در صورت قهرمانی در لیگ برتر نیز ۱۰ درصد دیگر از مبلغ قراردادش را به‌عنوان آپشن دریافت خواهد کرد.

این در حالی است که قرارداد او بیش از ۱۲۰ درصد نسبت به دوران حضور در سپاهان اصفهان داشته است اما حالا با مصوبه امروز قرار نیست کارت بازی و نفراتی که بیشتر از ۳۰ درصد افزایش مبلغ قرارداد داشته اند صادر نشود و هیچ یک از بازیکنان باشگاه‌ها هم با محرومیت روبرو نخواهند شد بلکه باشگاهی که ۳۰ درصد افزایش بودجه خود را رعایت نکرده باشد با جریمه‌هایی از سوی فدراسیون روبرو می‌شود.

اتفاقی که خواسته اصلی و اولیه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در جلسه با احمد دنیامالی وزیر ورزش و مهدی تاج بود. درویش که خودش پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده بود خواستار افزایش این مبلغ در سقف بودجه کل باشگاه شده بود که با گذشت نزدیک به دو ماه مورد تصویب هیئت رئیسه قرار گرفت.